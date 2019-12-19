Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Загалом було презентовано 9 законопроєктів. Проголосувати пропонувалося за документ № 2285-д. У результаті його підтримали лтше 213 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Після цього спікер Парламенту Дмитро Разумков запропонував скерувати даний законопроєкт на доопрацювання у комітет. Таку ініціативу підтримали 243 народних обранці.

Голосуванню передував емоційний виступ із парламентської трибуни народного депутата від “Батьківщини” Ольги Белькової. Вона розповіла про залежність свого сина від азартних ігор і порівняла їх легалізацію із видачею ліцензій на вбивство.

“Мене звуть Ольга, і в моїй родині є людина, яка залежна від азартних ігор. Те, що для вас називається сухо – лудоманія (ігрова залежність, – ред.), для мене – кошмар і драма протягом останніх 8 років… Таких як мій син сьогодні в Європі від 1 до 6 %, і є пряма кореляція між легалізацією і сплеском залежних… Ця хвороба не має бар’єрів – ні соціальних, ні гендерних, ні вікових. І якщо ви мені скажете, що це все одно є, то вбивства теж є, але ви не видаєте ліцензії”, – наголосила Белькова.

Вона уточнила, що всі запропоновані законопроєкти “фактично легалізують доступ молоді з незрілою психікою” до гральних закладів.

Законопроєкт № 2285-д охоплює сферу діяльності казино і онлайн-казино, проведення букмекерської діяльності (в тому числі онлайн), випуску і проведення лотерей, ігри в покер в Інтернеті.

Казино пропонується організовувати лише в “п’ятизіркових” готелях, площа повинна становити не менше ніж 500 квадратних метрів.

Для казино в Мережі передбачається, що сайт повинен бути в доменній зоні .UA, а у гравця повинна бути можливість встановити добровільні обмеження грошей і часу.

Стосоіно ігрових автоматів, то їх на території України може бути до 40 тис.

Букмекерську діяльність пропонується здійснювати в Інтернеті або в букмекерських пунктах. Гра в покер, згідно із законопроєктом, можлива в мережі Інтернет, а також офлайн турніри з покеру.

Згідно з документом, грати в азартні ігри зможуть люди у віці від 18 років.

Передбачається, що людина зможе сама себе обмежити в праві брати участь в азартних іграх на термін від шести місяців до трьох років. Крім того, близькі можуть попросити суд обмежити право особи брати участь в азартних іграх. Для цього планується створити реєстр самообмеження осіб, доступ до якого не буде відкритим.

Контролювати гральний бізнес повинен спеціальний орган – Комісія з розвитку та регулювання азартних ігор, підпорядкована Уряду. Вона надаватиме ліцензії організаторам азартних ігор, вестиме передбачені законом реєстри, а також встановить вимоги до сертифікації грального устаткування.

Документом передбачається запровадження єдиної системи онлайн-моніторингу. Це повинно надати можливість державі контролювати діяльність організаторів азартних ігор.

Надходження від легалізації грального бізнесу планується спрямувати на підтримку медицини (в тому числі екстреної), спорту і культури.

Законопроєктом встановлюється обмеження щодо реклами азартних ігор (зокрема щодо зовнішньої реклами, крім вивісок).

Передбачені санкції за порушення у сфері грального бізнесу.