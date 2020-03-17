Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Його кандидатуру підтримали 243 нардепи.

Міністр зазначив, що нова світова фінансова криза негативно відобразиться на Україні з точки зору роботи промислового сектора.

“Ми маємо два напрямки: підтримати і збалансувати вітчизняного виробника у ситуації, коли ринки будуть закриватися, ринку Євросоюзу будуть вводити протекціоністські інші заборони, і важливо зараз допомогти тим бізнесам, які мають зараз виробництво; друге – створити фундаментальні умови для того, щоб український бізнес в Україні відчував себе добре”, – заявив міністр.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що у міністра більше 20 років досвіду роботи в сфері економіки та менеджменту.

“Я вважаю його одним з кращих економістів в Україні. Він допоможе нам рухатися вперед, в тому числі напередодні економічної кризи”, – написав Шмигаль.

До цього Петрашко працював заступником генерального директора компанії Ukrlandfarming.

У 2004-2007 рр. – працював в московському, а пізніше – київському представництві компанії Ernst & Young, де керував групою з надання консультаційних послуг із супроводу транзакцій і був партнером.

2007-2013 рр. – працював в інвестиційній компанії “Трійка Діалог Україна”, де очолював інвестиційно-банківське управління і був керуючим директором, а потім очолив Департамент корпоративного бізнесу в “Сбербанк России”.