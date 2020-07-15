Верховна Рада України призначила своїх представників до конкурсної комісії із відбору кандидатури директора Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови № 3768 проголосували 239 нардепів.

До комісії вирішили призначити наступних трьох членів:

• Андрія Козлова – члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в 2016-2019 роках (за згодою);

• Лідію Москвич – завідувача кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктора юридичних наук, професора (за згодою);

• Василя Нора – завідувача кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук (за згодою).

Варто відзначити, що 3 грудня минулого року Верховна Рада підтримала перезапуск Державного бюро розслідувань і звільнення Романа Труби з посади директора ДБР.

Спочатку виконуючою обов’язки голови Бюро стала Ірина Венедіктова. А після її призначення на посаду генерального прокурора повноваження директора ДБР почав виконувати заступник голови Бюро Олександр Соколов.

Нового директора ДБР повинен призначити президент за поданням конкурсної комісії в складі 9 осіб. По три члена комісії повинні делегувати глава держави, Кабінет Міністрів і Верховна Рада.

Парламент повинен був заповнити свою квоту ще наприкінці січня, але це сталося тільки зараз.

Членами конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, вищу юридичну освіту, високі професійні та моральні якості, громадський авторитет.