Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови № 2732 проголосували 296 нардепів.

“Обрати Костіна Андрія Євгеновича – народного депутата України, фракція політичної партії “Слуга народу”, головою комітету з питань правової політики, увільнивши його від обов’язків заступника голови цього комітету”, – йдеться в документі.

Відповідні зміни були внесені до постанови Верховної Ради від 29 серпня 2019 року “Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання”.

Костін став головою комітету замість Ірини Венедіктової, яка склала депутатські повноваження після того, як тимчасово очолила Державне бюро розслідувань.

Андрій Костін пройшов до Парламенту за списком “Слуги народу” під номером 108. Досі він був заступником глави комітету ВР з питань правової політики.

Згідно з даними руху ЧЕСНО, Костін – юрист, співзасновник і директор адвокатської компанії “Право”.

У 2013-2016 роках він був головою комітету з міжнародних відносин Національної асоціації адвокатів України. У 2012 році Костін був обраний членом Ради адвокатів Одеської області, а згодом – заступником голови цієї Ради. З 2000 року він є членом Міжнародної асоціації адвокатів (IBA).

У 2010 році Костін обирався депутатом Одеської міської ради по округу № 23 від партії “Фронт Змін”.