Днями відбулося Ради Національного банку України, на якому було розглянуто низку організаційних, фінансових та кадрових питань.

За підсумками розгляду питань, що стосувалися “порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, порушення вимог КЗпП України” Рада вирішила оголосити догану та висловити недовіру членам правління, а саме:

Катерині Рожковій — першій заступниці голови Нацбанку

Дмитру Сологубу — заступнику голови НБУ.

Що саме стало причиною для такого рішення Ради не повідомляється. Рожкова та Сологуб наразі не коментували те, що сталося.