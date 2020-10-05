Днями відбулося Ради Національного банку України, на якому було розглянуто низку організаційних, фінансових та кадрових питань.
За підсумками розгляду питань, що стосувалися “порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, порушення вимог КЗпП України” Рада вирішила оголосити догану та висловити недовіру членам правління, а саме:
- Катерині Рожковій — першій заступниці голови Нацбанку
- Дмитру Сологубу — заступнику голови НБУ.
Що саме стало причиною для такого рішення Ради не повідомляється. Рожкова та Сологуб наразі не коментували те, що сталося.
- В січні в мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито колишній прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Рожкова з’явилася і на іншому записі розмови з нібито Гончаруком, що стосувався “чорної п’ятницю”, посилок з-за кордону, промислового виробництва та курсу гривні.