Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав народних депутатів використовувати IQOS ("айкоси") для куріння лише у відведених для цього місцях.

Про це він заявив під час сьогоднішнього засідання парламенту, інформує кореспондент #Букв.

Заяві передував виступ нардепа від “Опозиційної платформи – За життя” Олександра Лукашева. Народний депутат стверджував, що біля входу до сесійної зали ВР “знепритомнів поліцейський” через сморід від “айкосів”.

“Я хотів би звернути колективну увагу депутатів на те, що біля правового входу до сесійної зали знепритомнів поліцейський, тому що він задихається від того штину (смороду, – ред.) від IQOSів. Там у кулуарах неможливо знаходитися. І поліцейський звернувся до мене як до народного депутата з проханням озвучити цю ситуацію. Бо він не може далі виконувати свої професійні обов’язки”, – зазначив Лукашев, закликавши Стефанчука “зробити оголошення”.

Перший віцеспікер відреагував на цю заяву.

“Ви абсолютно правильно сказали. Хочу звернутися до апарату Верховної Ради, до народних депутатів: Верховна Рада не є IQOS Friendly (не схвалює куріння айкосів у приміщенні, – ред.), тому я дуже прошу використовувати їх лише у відведених місцях. Я буду дуже вдячний, тому що повага до прав людини починається з того, що ми створюємо необхідні можливості”, – наголосив Стефанчук.

ДОВІДКА: IQOS (вимовляється як “айкос”) – система нагрівання тютюну. Під час роботи приладу відбувається нагрівання пресованого тютюнового продукту і виділення аерозолів, що містять нікотин та інші хімічні речовини, які споживаються курцями шляхом вдихання через рот.