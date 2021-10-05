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Рада не підтримала відсторонення Стефанчука від ведення пленарних засідань

Народні депутати не підтримали відсторонення першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука від ведення пленарних засідань.

Вівторок, 5 жовтня 2021, 12:58

Руслан Стефанчук

Фото: #Букви

Про це повідомляють #Букви.

Народний депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко з трибун Парламенту повідомив, що перший віцеспікер Руслан Стефанчук не має права проводити пленарне засідання, адже відсторонення спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова відбулося із порушенням регламенту.

Далі після виступів нардепів заступниця голови ВР Олена Кондратюк поставила “пропозицію про відсторонення від ведення двох пленарних засідань першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука”.

Олена Кондратюк

Фото: #Букви

Пропозицію підтримало лише 69 парламентарів. Серед них: “Опозиційна платформа – За життя” – 19 голосів, “Європейська Солідарність” – 26 голосів, “Батьківщина” – 13, “Голос” – 7, “Довіра” – 1 та позафракційні – 3 голоси.

“Дякую, колеги, за довіру. Це вже вдруге”, – сказав Стефанчук.

ОНОВЛЕНО:

Згодом знову поставили на голосування пропозицію про відсторонення Стефанчука і знову її не підтримали – лише 66 голосів було “за”.

Фото: #Букви

Сьогодні голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні.

Теги: відсторонення, Дмитро Разумков, Олена Кондратюк, Руслан Стефанчук

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