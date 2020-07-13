Верховна Рада не підтримала в першому читанні проєкт закону №3659 про внесення змін держбюджету-2020 року, яким пропонували розширити напрямки надання році держгарантій за рішенням Кабінету Міністрів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Доповідачем законопроекту виступив заступник міністра фінансів Василь Шкурак.

Він зазначив, що законопроект спрямований на забезпечення можливості доступу до кредитних ресурсів суб’єктам господарювання мікро-, малого та середнього підприємництва – резидентам України шляхом часткового гарантування державою боргових зобов’язань по портфелю кредитів банків-кредиторів, наданих таким суб’єктам господарювання, в розмірі, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов’язань по портфелю кредитів і 80% по кожному окремому кредиту.

Ухвалення законопроекту також дозволить ЗАТ “Укргідроенерго” продовжити активну роботу по залученню іноземних інвестицій для реалізації інвестиційних проектів “Будівництво Канівської ГАЕС” і “Будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС”.

Заступник Голови Комітету Олександр Трухін доповів рішення Комітету, який рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект за основу і в цілому з урахуванням пропозицій і висновків комітету.

На обговоренні законопроекту представники фракцій висловили досить багато зауважень.

Урядовий законопроект №3659 підтримали 213 депутатів. За те, щоб відправити проект на доопрацювання проголосували 272 депутата.

Крім того Верховна Рада відхилила проект закону “Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо впровадження механізму надання державних гарантій на портфельної основі і врегулювання порядку сплати податкового боргу”. Урядовий законопроект №3598 набрав 215 голосів депутатів з 226 необхідних. Законопроект відправлений до комітету на доопрацювання.

Документом пропонувалося запустити новий механізм держпідтримки мікро-, малого та середнього підприємництва шляхом надання держгарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів, наданих таким суб’єктам господарювання.