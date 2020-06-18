Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний проєкт постанови № 3330 проголосували лише 207 нардепів (при 226 мінімально необхідних).

Відтак, Уряд не отримав річний імунітет, який передбачає, що членів КМУ не можна звільняти протягом року.

“Ні мені, ні членам Уряду не потрібен імунітет. Ми можемо і будемо працювати без будь-яких імунітетів. Нашому Уряду і Парламенту потрібна спільна дорожня карта. Необхідна взаємодія двох гілок влади. Програма дій – це також ваш інструмент контролю за діяльністю Уряду”, – заявив, виступаючи з трибуни ВР прем’єр-міністр Денис Шмигаль, і закликав підтримати документ.

Він уточнив, що програма буде розширена планом дій Кабміну, де “будуть представлені і цифри, і конкретні нормативні акти”.

Під час обговорення ряд фракцій розкритикували програму Уряду. Так, нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко зазначив, що документ “немає сенсу обговорювати”, оскільки Кабмін повинен вже звітувати про 100 днів діяльності, а не затверджувати план дій. Він також звернув увагу на падіння економіки країни і зростання безробіття внаслідок карантину. Гончаренко закликав підписатися під документом за відставку Уряду.

Нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк заявив, що програма Кабміну “схожа на твір”, який не затвердив профільний комітет.

А лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко назвала програму Кабміну “туфтою”, за яку її фракція голосувати не має наміру.

Що передбачає програма діяльності Уряду

Середньострокові і довгострокові пріоритети програми Кабінету Міністрів включають 19 пунктів і 82 підпункти.

“Даний документ – це реакція Уряду на ряд проблем, які постали перед нашою країною, а також порядок денний діяльності на середньо- та довгостроковий період для забезпечення економічного розвитку та, як наслідок, підвищення благополуччя населення”, – йдеться в документі.

У програмі в якості викликів, які стоять перед Україною, визначені: агресія Росії; пандемія коронавірусу COVID-19; економічна криза через пандемію.

Оновлена програма Уряду Шмигаля базується на прогнозі, що в 2020 році ВВП України може скоротитися на 4-8 % (в порівнянні з 2019 роком). Відзначається, що Україна в 2020 році може зіткнутися: з падінням експорту (-10 %), імпорту (-14,5 %), розширенням дефіциту бюджету (8 % ВВП) і зростанням рівня безробіття (до 9,5 %).

Ключовими напрямками програми є: забезпечення адаптивного карантину; стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу; забезпечення зайнятості та державних замовлень; “регуляторна гільйотина”; оптимізація податкового навантаження і адміністрування; перезапуск промислового сектора; вихід з енергетичної кризи і розвиток енергетичного сектора; реформування транспорту та інфраструктури; розвиток міжнародної торгівлі; цифрова трансформація і розвиток ІТ-сектора.

У програмі задекларовано продовження Україною курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію (за допомогою посилення співробітництва в рамках “Східного партнерства” та забезпечення відповідності України критеріям членства в ЄС, поновлення положень Угоди про асоціацію, впровадження технічних і адміністративних стандартів НАТО).

Програма передбачає, що Уряд продовжить цифровізацію державних послуг. Зокрема, заплановано введення мінімум 200 державних послуг, доступних онлайн.

Також програма містить низку заходів, спрямованих на реінтеграцію тимчасово окупованих територій.

Фінансово-економічний блок передбачає продовження заходів з підтримки національного виробника, розробку і впровадження стимулів для розвитку бізнесу в Україні.

Зокрема, профільні міністерства повинні працювати за такими напрямками:

• збільшення кількості зайнятих осіб в малому і середньому підприємництві;

• середньорічне зростання фізичних обсягів експорту мінімум на 5 %;

• збільшення питомої ваги експорту товарів в ЄС;

• здійснення переходу від експортно-сировинної спрямованості до технологічної;

• проведення прозорої приватизації державних підприємств;

• збільшення кількості зареєстрованих фермерських господарств, в тому числі сімейних фермерських господарств, за рахунок залучення фінансових ресурсів у здійснення їх господарської діяльності;

• 10 % валового внутрішнього продукту України формуватиме ІТ-галузь;

• забезпечення фінансування сектора безпеки і оборони на рівні не менше 5 % запланованого обсягу ВВП;

• оптимізація структури і чисельності податкових органів.

У своїй програмі Кабмін звертається до ідеї введення “нульової декларації” доходів.

Соціальний блок програми концентрував увагу на таких завданнях: щорічний перерахунок пенсій 11 млн пенсіонерів; спрощення порядку призначення субсидій; підвищення розміру допомоги понад 32 тис. опікунам (піклувальникам) та інше.