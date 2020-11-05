Верховна Рада України не змогла сьогодні розглянути законопроєкт спікера ВР Дмитра Разумкова, який відновлює скасовані Конституційним судом пункти антикорупційного законодавства. Причиною став альтернативний документ Олександра Дубінського.

Про це повідомляють #Букви.

Законопроєкт №4304, ініційований Разумковим і більш ніж сотнею інших нардепів, раніше отримав схвалення комітету з питань антикорупційної політики.

Як заявив на засіданні ВР сам Разумков, документ було рекомендовано ухвалити в цілому саме сьогодні. Але це стало неможливим через альтернативний законопроєкт, який вніс нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський (№4304-1).

“З незрозумілих причин вчора, після того, як було розглянуто цей документ і була досягнута позиція, що він буде розглядатися в залі сьогодні, після того, як профільний комітет його розглянув і рекомендував прийняти за основу та в цілому, один із наших колег – Олександр Дубінський вніс альтернативний законопроєкт №4304-1. Я не буду коментувати цю дію, але ви знаєте, що Верховна Рада не порушує закон. Ми сьогодні не можемо розглянути закон, тому що немає висновку комітету”, – наголосив Разумков.

Він уточнив, що його законопроєкт разом із проєктом закону Дубінського розглянуть наступного пленарного тижня.

Терміни підготовки документів №4304, 4304-1 були скорочені наполовину.

Під час обговорення п’ятий президент України Петро Порошенко повідомив, що пропонував скоротити термін розгляду законопроєкту Разумкова до одного дня, але ця ініціатива не знайшла підтримки.

Як відомо, законопроєкт Разумкова не передбачає розпуску складу суддів КСУ.

Документ відновлює дію окремих положень закону України “Про запобігання корупції” та Кримінального кодексу, які були скасовані Конституційним судом (щодо діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) і механізмів перевірки декларацій чиновників).

Цей документ є альтернативним до проєкту президента Володимира Зеленського, яким не лише повертається попереднє антикорупційне законодавство, але й передбачається розпуск КСУ.

Як відомо, законопроєкт Зеленського був внесений через рішення Конституційного суду скасувати відповідальність за неправдиве декларування та обмежити повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Голова КСУ суддя Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського “має ознаки конституційного перевороту”.

31 жовтня Венеційська комісія та GRECO застерегли Україну від порушення Конституції при прийнятті законопроєкту Володимира Зеленського щодо припинення повноважень всіх суддів КСУ.

2 листопада Зеленський записав аудіозвернення до фракції “Слуга народу”, в якому закликав голосувати за законопроєкт про перезавантаження Конституційного суду. Також президент відвідав засідання фракції “Слуги народу”, присвячене питанню щодо Конституційного суду, та закликав нардепів проголосувати за звільнення суддів.