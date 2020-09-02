Верховна Рада України не змогла ухвалити і відправила на доопрацювання в комітет законопроєкт про ліквідацію районних державних адміністрацій (РДА) і створення нових.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про проєкт закону № 3975 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо утворення та ліквідації районних державних адміністрацій у зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів”.

Цей документ у першому читанні підтримали 223 нардепи (при 226 мінімально необхідних). Після цього Рада 245 голосами направила його на повторне перше читання.

Необхідність ухвалення законопроєкту обумовлена новим адміністративно-територіальним устроєм в Україні. Так, у липні Рада підтримала постанову, згідно з якою в нашій країні ліквідуються існуючі 490 районів і утворюються 136 нових. У зв’язку з цим потрібно проводити реорганізацію РДА.

Законопроєктом пропонувалося надати Кабінету Міністрів повноваження створювати, ліквідовувати і реорганізовувати РДА в зв’язку зі змінами адміністративно-територіального устрою.

Крім того, законопроєкт зобов’язує Уряд:

• протягом двох місяців забезпечити ухвалення акта про порядок здійснення заходів, пов’язаних із утворенням, реорганізацією або ліквідацією РДА (з критеріями щодо розподілу прав і зобов’язань юридичних осіб, які припиняють діяльність у результаті ліквідації чи реорганізації);

• протягом шести місяців з моменту набуття чинності законом забезпечити здійснення реорганізації і безперервність діяльності районних держадміністрацій в зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів.