Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні не змогла ухвалити законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік обов'язкового використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт закону № 4313 у першому читанні підтримали лише 212 народних депутатів (при 226 мінімально необхідних).

Так, проголосували лише 107 нардепів від “Слуги народу” (утрималися 30, не голосували 32, інші були відсутні на засіданні).

В той самий час за документ віддали голоси 21 нардеп від “Європейської Солідарності”, 18 – від “Батьківщини”, 13 – від групи “За майбутнє”, 17 – ввід групи “Довіра”, 7 – від “Голосу”, 18 – від ОПЗЖ, 11 позафракційних.

У підсумку законопроєкт направили на доопрацювання: за це проголосували 254 нардепи.

Авторами документа виступили спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук, голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія, заступник голови фракції “СН” Олександр Корнієнко, лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко, співголова фракції “Європейської Солідарності” Артур Герасимов, заступник голови фракції “Голосу” Ярослав Железняк та інші нардепи.

Доповідав щодо документа нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський.

Законопроєктом пропонувалося для тих суб’єктів господарювання, які повинні застосовувати касові апарати (РРО) з 1 січня 2021 року, зробити відтермінування до 1 січня 2022 року.

Йдеться про платників єдиного податку другої – четвертої груп (фізичних осіб-підприємців) “незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн гривень”.

Якщо ж річний дохід ФОП перевищує мільйон гривень, то для них використання касових апаратів є обов’язковим.

Також відтермінування не мало поширюватися на тих підприємців, які здійснюють: реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту; реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення.