Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Проєкт закону № 4313 у першому читанні підтримали лише 212 народних депутатів (при 226 мінімально необхідних).
Так, проголосували лише 107 нардепів від “Слуги народу” (утрималися 30, не голосували 32, інші були відсутні на засіданні).
В той самий час за документ віддали голоси 21 нардеп від “Європейської Солідарності”, 18 – від “Батьківщини”, 13 – від групи “За майбутнє”, 17 – ввід групи “Довіра”, 7 – від “Голосу”, 18 – від ОПЗЖ, 11 позафракційних.
У підсумку законопроєкт направили на доопрацювання: за це проголосували 254 нардепи.
Авторами документа виступили спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук, голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія, заступник голови фракції “СН” Олександр Корнієнко, лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко, співголова фракції “Європейської Солідарності” Артур Герасимов, заступник голови фракції “Голосу” Ярослав Железняк та інші нардепи.
Доповідав щодо документа нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський.
Законопроєктом пропонувалося для тих суб’єктів господарювання, які повинні застосовувати касові апарати (РРО) з 1 січня 2021 року, зробити відтермінування до 1 січня 2022 року.
Йдеться про платників єдиного податку другої – четвертої груп (фізичних осіб-підприємців) “незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн гривень”.
Якщо ж річний дохід ФОП перевищує мільйон гривень, то для них використання касових апаратів є обов’язковим.
Також відтермінування не мало поширюватися на тих підприємців, які здійснюють: реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту; реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення.
- Народні депутати від “Слуги народу” сьогодні активно обговорювали в чаті тему відтермінування введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців. Так, один з учасників дискусії висловив думку, що до Києва на акції протесту звозять “злиденних” підприємців, щоб “знести реформу в інтересах багатих контрабандистів”.
- Напередодні під стінами Верховної Ради був організований “податковий майдан”: на акцію протесту вийшли підприємці, які виступили проти введення касових апаратів (РРО) для “спрощенців” (фізосіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування).
- На тлі акції протесту спікер ВР Дмитро Разумков після наради фракцій повідомив, що Верховна Рада планує відтермінувати введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування на один рік.
- У жовтні 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроекти № 128-IX і № 129-IX які в найближчі два роки істотно змінять роботу бізнесу. #Букви розбиралися, які зміни чекають підприємців.