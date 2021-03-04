Верховна Рада України сьогодні провалила три законопроєкти, які визначали, хто має формувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, зараз, згідно із законом “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор”, голова та члени комісії призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів за результатами відкритого конкурсу. Вказана комісія має регулювати сферу організації та проведення азартних ігор.

На розгляд нардепів сьогодні виносилися три законопроєкти.

Профільний фінансовий комітет рекомендував підтримати законопроєкт №4351-1 авторства нардепів Олександра Дубінського, Максима Бужанського, Антона Полякова та інших.

Цим документом пропонувалося залучити до формування складу Комісії з азартних ігор лише профільний комітет Верховної Ради, який мав би визначати 5 членів комісії. А Кабмін пропонувалося загалом відсторонити від цього процесу.

Однак цей законопроєкт підтримали лише 40 нардепів. Також на знайшлося голосів за спрямування документа на повторне перше читання чи доопрацювання.

Були провалені й два альтернативні законопроєкти – № 4351 та №4351-2.

За проєкт закону №4351 проголосували 198 нардепів, а за №4351-2 – 150 народних обранців. Обидва ці документи також не були направлені на повторне читання чи доопрацювання.

Автором законопроєкту №4351 є нардеп від “Слуги народу” Олег Марусяк. Документом пропонувалося виправити “існуючі технічні помилки та вирішити існуючі протиріччя” в тесті закону про гральний бізнес. Це мало дозволити “утворити Комісію з регулювання азартних ігор в Україні, запустити процес видачі ліцензій для організації і проведення азартних ігор в Україні та вдосконалити існуюче регулювання”.

Під час розгляду зазначалося, що документ №4351 фактично “консервує комісію, яка була створена Кабміном Дениса Шмигаля”.

Нардеп Дубінський під час виступу стверджував, що до складу комісії “входить помічниця Марусяка” та “продюсер каналу ICTV” (йдеться про учасника АТО Івана Рудого, який став головою Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, а раніше дійсно працював продюсером на телеканалі, проте полишив кар’єру через війну на Донбасі).

Законопроєктом №4351-2 авторства кількох нардепів від “Слуги народу” пропонувалося: виключити вимоги щодо розміщення технічних засобів онлайн-системи організації азартних ігор та обробки даних гравців виключно на території України; запровадити обов’язковий аудит фінансової звітності організаторів азартних ігор та інше.

Крім того, пропонувалося “усунути неузгодженості у процедурі призначення голови та членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей шляхом виключення частини третьої статті 7, якою запроваджується процедура, яка є альтернативною процедурі, що визначена частиною другою тієї ж статті”.

У частині другій прописано, що голова та члени комісії призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів за результатами конкурсу.

А в частині третій, яку пропонувалося виключити, – що склад комісії затверджується Кабінетом Міністрів, а до складу комісії входять п’ять осіб за поданням комітету Верховної Ради.