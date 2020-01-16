Народні депутати прийняли у другому читанні законопроєкт №0930 про безкоштовне харчування для дітей внутрішніх переселенців.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За результатами голосування законопроєкт було прийнято в другому читанні і в цілому 355 голосами за .

Зокрема, передбачено, що немовлятам та дітям другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей та / або постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи і мають статус дитини, яка постраждала внаслідок військових дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб,коштом держави гарантується забезпечення дитячим харчуванням.

Крім того, харчування коштом держбюджету надається дітям з перерахованих вище категорій і під час навчання в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.