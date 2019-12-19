Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №2432 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо подовження заходів, пов'язаних з відновленням діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законопроєкт 290 голосами був прийнятий за основу і 294 голосами “за” – в цілому.

Законом передбачається створити умови для відновлення виробничої діяльності Державного акціонерного товариства “Чорноморнафтогаз” (далі — ДАК “Чорномарнафтогаз”), його збереження як учасника міжнародних судів та забезпечення енергетичної безпеки України.

Законом доповнено Розділ “Прикінцеві та перехідні положення” Кодексу України про банкрутство положенням про те, що справи про банкрутство щодо ДАК “Чорноморнафтогаз” до 31 грудня 2022 року не порушуються, а порушені провадження підлягають припиненню, крім випадків, коли ліквідація відбувається за рішенням власника.

Законом також передбачено, що до 31 грудня 2022 року продовжується дія пункту 12 розділу ХІІІ Закону України “Про виконавче провадження”, у чинній редакції якого визначено, що тимчасово, до 31 грудня 2022 року, підлягають зняттю арешту та забороні відчуження майна ДАК “Чорноморнафтогаз” у виконавчих провадженнях (крім рішень про виплату заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв’язку з трудовими відносинами, про відшкодування матеріальної (майнової) шкоди,завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, про стягнення аліментів, про стягнення заборгованості із сплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування і заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування).