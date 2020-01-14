Парламентарії прийняли законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель в сфері охорони здоров'я.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне рішення підтримали 278 народних депутатів України.

Проєкт Закону № 2 521 про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель в сфері охорони здоров’я передбачає забезпечення можливості здійснювати закупівлі медичних товарів за кошти державного бюджету із залученням закупівельної організації.

Згідно з документом, міністерство охорони здоров’я України буде залишатися головним розпорядником бюджетних коштів. При цьому закупівельна організація буде здійснювати закупівлі медичних товарів за кошти держбюджету в рамках програм, які будуть визначені як стратегічні.

Так, закупівельна організація буде отримувати бюджетні кошти від МОЗ, проводити процедури закупівель, укладати від свого імені договори про закупівлю, ставати власником лікарських засобів та інших медичних товарів і організовувати отримання відповідних товарів кінцевими споживачами – лікувально-профілактичними установами.

При цьому перелік медичних товарів, які можуть закуповуватися за держкошти, передбачається затвердити постановою уряду.