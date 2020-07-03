Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт, який передбачає створення "кандидатського резерву" державних службовців.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 3491 проголосували 258 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується ввести інститут “кандидатського резерву” на державній службі шляхом створення бази кандидатського резерву.

Осіб, які набрали високі бали під час конкурсу на державні посади, але не перемогли, будуть вносити в електронну базу (вони і складуть “кандидатський резерв”). У всіх кандидатів буде власний електронний кабінет.

Через нього фахівців автоматично запрошуватимуть до участі в конкурсах на інші посади, які відповідають їхньому досвіду і професійним якостям.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту, це дозволить “використовувати професійний потенціал таких кандидатів”.

Базу кандидатського резерву пропонується створити на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Інформація щодо кандидатів в базі “кандидатського резерву” буде знаходитися протягом року (з дати опублікування інформації про переможця конкурсу або про відсутність такого).

Порядок ведення і застосування даних такої бази затверджуватиме Уряд.