Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" для введення інституту кримінальних проступків.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законопроєкт №3314 підтримали 280 парламентаріїв.

Даний законопроєкт є одним з блоку проєктів, необхідних для введення інституту кримінальних проступків, який має запрацювати в Україні з 1 липня 2020 року.

Проєктом пропонується внести в 125 законодавчих актів України такі зміни, згідно з якими слово “злочин” в їх тексті замінюється словами “кримінальний злочин”, слова “злочин невеликої тяжкості” замінюються словами “кримінальний проступок”, слова “злочин середньої тяжкості” замінюються словами “нетяжкий злочин”, а також вносяться інші редакційні корективи, спрямовані на приведення національного законодавства у відповідність з понятійним апаратом, яким оперує закон про інститут кримінальних проступків.