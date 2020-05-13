Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Законопроєкт №3314 підтримали 280 парламентаріїв.
Даний законопроєкт є одним з блоку проєктів, необхідних для введення інституту кримінальних проступків, який має запрацювати в Україні з 1 липня 2020 року.
Проєктом пропонується внести в 125 законодавчих актів України такі зміни, згідно з якими слово “злочин” в їх тексті замінюється словами “кримінальний злочин”, слова “злочин невеликої тяжкості” замінюються словами “кримінальний проступок”, слова “злочин середньої тяжкості” замінюються словами “нетяжкий злочин”, а також вносяться інші редакційні корективи, спрямовані на приведення національного законодавства у відповідність з понятійним апаратом, яким оперує закон про інститут кримінальних проступків.
- Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт, який дозволить українським чиновникам не декларувати майно, записане на дітей.