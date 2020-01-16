Верховна Рада прийняла за основу в повторному першому читанні законопроєкт №2414-д "Про Службу зовнішньої розвідки".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ проголосували 273 нардепа.

Зокрема, пропонується викласти в новій редакції закон “Про Службу зовнішньої розвідки України”, врегулювати питання правового статусу відомства, керівництва його діяльністю і загальної структури.

Документом визначено правовий статус Служби зовнішньої розвідки України, унормовано відповідно до Конституції України питання керівництва, а також призначення і звільнення з посад голови, першого заступника та заступників голови відомства.

Фото: “Букви”

Також в законі прописана загальна структура Служби відповідно до визначеної президентом України організаційною структурою і врегульовано питання освіти територіальних підрозділів установ, підприємств, установ, організацій в межах затвердженої загальної чисельності, визначеної цим проектом закону.

Крім того, у Прикінцевих положеннях проєкту передбачено синхронізоване введення в дію цього проєкту в разі його прийняття одночасно з набранням чинності закону “Про розвідку”.