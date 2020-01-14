Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроєкт Кабінету Міністрів №2318 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення структури управління у сфері державної митної та податкової політики". Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроєкт Кабінету Міністрів №2318 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення структури управління у сфері державної митної та податкової політики".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Після завершення розгляду усіх поправок, на яких наполягали автори, законопроєкт було поставлено на голосування для прийняття у другому читанні та в цілому. 275 голосами документ прийнято в цілому.

Проєктом пропонується внесення змін до законодавства України в частині удосконалення структури управління у сфері державної митної та податкової політики в Україні, з урахуванням утворення Державної митної та Державної податкової служб.

Таким законом передбачається запровадження нового формату діяльності Державної митної служби та Державної податкової служби як єдиних юридичних осіб, у зв’язку з чим їх територіальні органи провадитимуть діяльність не як юридичні особи публічного права, а як відокремлені підрозділи.

Проєктом узгоджуються положення законодавчих актів України у зв’язку із проведенням реформи митних та податкових органів.

Документом вносяться зміни до Митного кодексу, Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу, Господарського процесуального кодексу, законів “Про центральні органи виконавчої влади”, “Про державну службу”, та деяких інших законів України, відповідно до яких:

– запроваджується можливість створення центральним органом виконавчої влади відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи, що забезпечує можливість здійснення діяльності органом державної влади як єдиною юридичною особою;

– у зв’язку з реформуванням системи органів державної влади, що реалізують державну митну та податкову політику, вносяться зміни до понятійного апарату в законодавстві;

– передбачені норми щодо можливості делегування керівником центрального органу виконавчої влади керівнику територіального органу, як відокремленого підрозділу апарату центрального органу виконавчої влади, окремих повноважень, відповідно до положення про територіальний орган;

– визначено особливості оплати праці державних службовців центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну митну політику та центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, їх територіальних органів, з урахуванням положень Митного кодексу України та Податкового кодексу України.

Таким законом також внесено зміни до ряду законодавчих актів України щодо уточнення деяких особливостей повноважень податкових органів, Пенсійного фонду щодо збору та обліку єдиного внеску тощо.