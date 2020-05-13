Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №3297 щодо недопущення нарахування санкцій за кредитами на час карантину.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За внесення змін до Господарського кодексу України проголосували 278 депутатів.

Ініціатор закону Вікторія Кінзбурська під час виступу нагадала, що закон стосується тільки штрафу, а ніяк не самого кредиту або відсотків по ньому.

“Проєкт дасть змогу уповільнити економічний спад, зберегти підприємства від банкрутства, зберегти робочі місця, сприяти наповненню державного і місцевих бюджетів”, – йдеться в пояснювальній записці.

Якщо позичальник кредиту в період дії карантину або через 30 днів після його скасування, прострочив плату за кредитом, він звільняється від обов’язків сплатити штраф, пеню за таке прострочення.