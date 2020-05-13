Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За внесення змін до Господарського кодексу України проголосували 278 депутатів.
Ініціатор закону Вікторія Кінзбурська під час виступу нагадала, що закон стосується тільки штрафу, а ніяк не самого кредиту або відсотків по ньому.
“Проєкт дасть змогу уповільнити економічний спад, зберегти підприємства від банкрутства, зберегти робочі місця, сприяти наповненню державного і місцевих бюджетів”, – йдеться в пояснювальній записці.
Якщо позичальник кредиту в період дії карантину або через 30 днів після його скасування, прострочив плату за кредитом, він звільняється від обов’язків сплатити штраф, пеню за таке прострочення.
- 30 березня Верховна Рада звільнила наймачів від плати за користування майном з моменту встановлення карантину Кабінетом Міністрів 11 березня до завершення карантину.
- 17 березня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні та в цілому законопроєкт, яким передбачається допомога бізнесу в період карантину через спалах коронавірусу COVID-19.