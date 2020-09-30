Верховна Рада України ухвалила заяву про визнання нелегітимними "місцевих виборів" в анексованому Криму, що були організовані російськими окупантами.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт постанови № 4109 підтримали 276 народних депутатів.

“Верховна Рада України заявляє протест у зв’язку з черговим незаконним проведенням 13 вересня 2020 року російською окупаційною адміністрацією так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях АР Крим та м. Севастополь, зокрема “виборів губернатора Севастополя” та “довиборів депутатів” до так званих “державної ради Республіки Крим” та “Сімферопольської місцевої ради”… Результати цього незаконного голосування, як і результати всіх попередніх так званих виборів в окупованому Криму, є нікчемними з юридичної точки зору, не матимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством“, – наголошується в заяві.

Верховна Рада зазначає, що ці незаконні “вибори” є грубим порушенням Конституції і законодавства України, а також основоположних норм і принципів міжнародного права (в тому числі Статуту ООН, Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни та інших).

Рада подякувала міжнародним партнерам, які вже заявили про невизнання легітимності так званих місцевих виборів у Криму. Крім того, українські нардепи закликали інші парламенти й міжнародні парламентські організації “дати принципову оцінку незаконним діям Російської Федерації”, а також “утриматися від будь-яких контактів із незаконними органами російської окупаційної адміністрації та її представниками” .

Крім того, Рада закликала демократичні країни світу зміцнити зусилля з метою припинення незаконної окупації Криму (зокрема, продовжити і посилити тиск на Росію, розширити обмежувальні заходи).

Дана заява буде направлена до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей.

У Криму і Севастополі з 11-го по 13 вересня проходили “вибори”, організовані російськими окупантами. У Севастополі обирали “голосу міста”, депутата місцевого “парламенту” і депутатів двох “рад”.

Крім того, в Криму проводили додаткові “вибори” в “парламент” півострова, “Сімферопольську міськраду” і “Роздольненську сільську раду”.

Європейський союз не визнав зазначені “місцеві вибори” в Криму.