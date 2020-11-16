Верховна Рада повідомила про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду та прийому пропозицій від депутатських фракцій та груп.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Позафракційні депутати також мають право подавати пропозиції щодо кандидатів, якщо їх група не менша за кількісний склад найменшої депутатської групи.

“Депутатська фракція (депутатська група), група позафракційних народних депутатів подає протягом тридцяти календарних днів з дня оголошення про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) до Комітету з питань правової політики пропозицію щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду України разом із заявою особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, та документами, визначеними частиною четвертою статті 12 Закону України “Про Конституційний Суд України”, а також іншими документами, передбаченими Законом України “Про запобігання корупції” для проведення спеціальної перевірки”, – додали у Верховній Раді.

Раніше Володимир Зеленський вніс до Парламенту законопроєкт через рішення Конституційного суду скасувати відповідальність за неправдиве декларування та обмежити повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції. Документом не лише повертається попереднє антикорупційне законодавство, але й передбачається розпуск КСУ.

Голова КСУ суддя Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського “має ознаки конституційного перевороту”.

31 жовтня Венеційська комісія та GRECO застерегли Україну від порушення Конституції при прийнятті законопроєкту Володимира Зеленського щодо припинення повноважень всіх суддів КСУ.

2 листопада Зеленський записав аудіозвернення до фракції “Слуга народу”, в якому закликав голосувати за законопроєкт про перезавантаження Конституційного суду. Також президент відвідав засідання фракції “Слуги народу”, присвячене питанню щодо Конституційного суду, та закликав нардепів проголосувати за звільнення суддів.