Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо оновлення процедури військового поховального ритуалу.

Про це повідомляють #Букви.

За документ № 4636-1 проголосували 278 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, під час війни на Донбасі, яка триває вже сьомий рік, загинули тисячі українських військовослужбовців.

Відтак, виникла необхідність у впорядкуванні військового поховального ритуалу.

“Упорядкування військового поховального ритуалу сприятиме належному вшануванню пам’яті загиблих (померлих) осіб та зростанню шани та поваги в суспільстві до загиблих (померлих) захисників України”, – зазначається в записці.

Схваленим законопроєктом становлено порядок поховання загиблих (померлих) військовослужбовців та інших осіб, визначених законами України, з проведенням військового поховального ритуалу. Виписано повноваження військових посадових осіб щодо організації поховання.

Згідно з документом, військовий поховальний ритуал – “це процедура урочистого віддання військових почестей під час поховання (перепоховання) загиблих (померлих) військовослужбовців та інших осіб”.

Законом розширено дію положень Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України в частині, що стосується поховання, на:

• військовослужбовців, які померли (загинули) під час захисту незалежності та територіальної цілісності України;

• військовослужбовців, які померли (загинули) під час виконання обов’язків військової служби (проходження служби);

• померлих або загиблих учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції у період її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії Росії у Донецькій та Луганській областях.

Крім того, військовий поховальний ритуал відбуватиметься в разі поховання:

• військовослужбовців ЗСУ, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, інших військових формувань, які за рішенням державних органів були скеровані для участі в міжнародних миротворчих операціях у державах, де в цей період велися бойові дії;

• осіб з інвалідністю внаслідок війни;

• борців за незалежність України у XX столітті;

• померлих вищих та старших офіцерів, звільнених з військової служби з правом носіння військової форми одягу, ветеранів війни та військової служби, які проходили службу у ЗСУ, Службі зовнішньої розвідки України, СБУ, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі, Управлінні державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях.

Військовий поховальний ритуал не відбуватиметься під час поховання (перепоховання) військовослужбовців, інших осіб, “які загинули (померли) внаслідок вчинення ними злочину”.

Військовий поховальний ритуал охоплює організацію проведення прощання, транспортування і поховання (кремації) тіла померлого військового.

Посадові особи, відповідальні за організацію ритуалу, мають забезпечити участь почту.

Прощання відбувається в місці, узгодженому з родичами, близькими особами (у разі їх відсутності – з посадовою особою, яка приймала рішення про проведення поховального ритуалу). За згодою родичів під час прощання може відбуватися релігійний ритуал.