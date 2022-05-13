Про це повідомили у Twiiter-акаунті організації.
У Раді ООН з прав людини наголосили, що посилення контролю потрібне з огляду на те, що вчиняють російські армійці у Маріуполі та кількох інших містах України.
Ініціативу створення спеціальної слідчої комісії, яка буде розслідувати воєнні злочини Росії, підтримали 33 країни.
Проти проголосували лише дві – Китай та Еритрея.
Утримались від голосування 12 країн: Куба, Казахстан, Індія, Пакистан, Узбекистан, Венесуела, Вірменія, Болівія, Камерун, Намібія, Сенегал та Судан.
🔴 BREAKING
The Human Rights Council has voted to increase scrutiny on the "deteriorating human rights situation in #Ukraine stemming from the Russian aggression," particularly given events in #Mariupol and several other towns and cities.
✅ YES: 33
❌ NO: 2
➖ ABSTENTIONS: 12 pic.twitter.com/KoDssTw3Df
— UN Human Rights Council (@UN_HRC) May 12, 2022
- Нагадаємо, згідно з новим звітом Міжнародної організації праці (МОП), агентства ООН, 4,8 мільйона осіб в Україні втратили роботу від початку широкомасштабного російського нападу в лютому.
- Також, за даними Організація Об’єднаних Націй, понад 6 мільйонів українців були вимушені покинути країну через вторгнення російських окупантів.
- Окрім цього повідомлялось, що понад 10 тисяч маріупольців можуть померти від хвороб та відсутності комунальних послуг у місті.
- Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що з кожним новим містом, де фіксуються військові злочини окупантів, бажання вести переговори з Росією зникає.
- Також перший російський військовий постане перед судом за вбивство мирного жителя на Сумщині. Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт відносно командира відділення в/ч 32010, “4 танкової Кантемирівської дивізії Московської області” Вадима Шишимаріна.