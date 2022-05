Про це повідомили у Twiiter-акаунті організації.

У Раді ООН з прав людини наголосили, що посилення контролю потрібне з огляду на те, що вчиняють російські армійці у Маріуполі та кількох інших містах України.

Ініціативу створення спеціальної слідчої комісії, яка буде розслідувати воєнні злочини Росії, підтримали 33 країни.

Проти проголосували лише дві – Китай та Еритрея.

Утримались від голосування 12 країн: Куба, Казахстан, Індія, Пакистан, Узбекистан, Венесуела, Вірменія, Болівія, Камерун, Намібія, Сенегал та Судан.

🔴 BREAKING

The Human Rights Council has voted to increase scrutiny on the "deteriorating human rights situation in #Ukraine stemming from the Russian aggression," particularly given events in #Mariupol and several other towns and cities.

✅ YES: 33

❌ NO: 2

➖ ABSTENTIONS: 12 pic.twitter.com/KoDssTw3Df

— UN Human Rights Council (@UN_HRC) May 12, 2022