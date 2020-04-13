Верховна Рада внесла зміни в закон про захист населення від інфекційних хвороб, які стосуються поширення коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний закон “Про внесення змін до Закону України” Про захист населення від інфекційних хвороб “щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” (законопроект № 3320) проголосували 332 народних депутата.

Закон, зокрема, визначає значення понять “самоізоляція”, “обсервація” і “обсерватор”. Законодавці запропонували так трактувати ці слова:

самоізоляція – перебування особи, щодо якої є обґрунтовані підстави з приводу ризику інфікування або поширення ним інфекційної хвороби, у визначеному ним місці (приміщенні) з метою дотримання протиепідемічних заходів на основі особистого зобов’язання;

обсерватор – спеціалізований заклад, призначений для перебування осіб, які підлягають обсервації, їх обстеження та здійснення медичного спостереження за ними;

обсервація – перебування особи, щодо якої є ризик поширення інфекційної хвороби, в обсерваторі з метою її обстеження і здійснення медичного спостереження за нею.

У законі сказано, що хворі на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби, а також особи з симптомами таких захворювань підлягають обов’язковій госпіталізації в спеціалізовані лікарні.

На період перебування в самоізоляції, обсервації, у тимчасових закладах охорони здоров’я (спеціалізованих госпіталях) особі видається листок непрацездатності, який оплачується в розмірах і в порядку, встановлених законодавством для осіб, визнаних тимчасово непрацездатними внаслідок захворювання.

Особи, які виявили бажання покинути територію карантину до його відміни, повинні отримати довідку про можливість виїзду із зони карантину протягом інкубаційного періоду хвороби, яка видається за результатами медичного обстеження в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Також встановлена ​​можливість оперативно переобладнати приміщення під інфекційні лікарні і залучати медичних працівників для надання медичної допомоги хворим на коронавірус на контрактній основі.

Тимчасово вводиться норма, необхідна для обробки персональних даних громадян, з метою впровадження сучасних протиепідемічних заходів.