Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про реформування Вищої ради правосуддя (ВРП).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 5068 проголосували 259 народних депутатів: 224 – від “Слуги народу”, 16 – від “Голосу”, 1 – від депутатської групи “За майбутнє”, 14 – від групи “Довіра”, 4 позафракційних.

Повна назва законопроєкту – “Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя”.

Документ був ініційований президентом Володимиром Зеленським та визначений ним як невідкладний.

Метою документа є: “удосконалення порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя для практичної реалізації принципу верховенства права; забезпечення відповідності кандидатів на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності; підвищення інституційної спроможності ВРП; підвищення рівня суспільної довіри до органів суддівського врядування зокрема та судової влади загалом”.

Фактично законопроєкт – про продовження та завершення реформи ВРП (найвищого органу суддівського врядування в Україні).

Як відомо, Вища рада правосуддя розбирається із призначенням та звільненням суддів з посад, розглядає дисциплінарні скарги, може на певний час відсторонити суддю від роботи тощо.

Підтриманий сьогодні законопроєкт передбачає:

• Створення Етичної ради, яка складатиметься з 6 членів: три особи з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України; одна особа, запропонована Радою прокурорів України; одна особа, запропонована Радою адвокатів України; одна особа, запропонована Національною академією правових наук України.

• Перший склад Етичної ради формуватиметься з 3 осіб із числа суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України, та 3 осіб, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями (відповідно до міжнародних або міждержавних угод). Рішення ухвалюватимуть більшістю голосів від присутніх членів за умови, що воно підтримано двома голосами членів Етичної ради, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями.

• Повноваження Етичної ради – здійснення перевірки кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя і надання рекомендацій щодо них (має бути встановлена відповідність кандидата критеріям професійної етики та доброчесності).

• Діятимуть конкурсні засади відбору кандидатів на посади членів ВРП.

• На посаду члена Вищої ради правосуддя можуть обрати: громадянина України не молодше 35 років, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права не менше 15 років, належить до правничої професії та відповідає критерію політичної нейтральності, а також критеріям профкомпетентності, професійної етики та доброчесності.

• Діятиме Служба дисциплінарних інспекторів у структурі ВРП (дисциплінарний інспектор ВРП проводитиме попередню перевірку дисциплінарної скарги щодо суддів; аналізуватиме матеріали дисциплінарних справ; готуватиме проєкти ухвал і рішень дисциплінарної палати та ВРП у межах дисциплінарного провадження щодо судді тощо).

Нагадаємо, що, згідно з чинним законодавством, Вища рада правосуддя складається з 21 члена, з яких 10 – обирає з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці; двох – призначає президент України, двох – обирає Верховна Рада України, двох – обирає з’їзд адвокатів України, двох – обирає всеукраїнська конференція прокурорів, двох – обирає з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Під час розгляду законопроєкту в другому читанні було підтримано поправку №733 авторства Анастасії Радіної (“Слуга народу”), згідно з якою:

• У разі внесення Етичною радою відповідному органу, що обрав (призначив) члена Вищої ради правосуддя, мотивованого подання про звільнення члена ВРП цей орган повинен його розглянути протягом 3 місяців з моменту внесення подання та ухвалити рішення.

• Може бути ухвалено таке рішення: 1) про задоволення подання та звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади; 2) про відхилення подання Етичної ради про звільнення члена ВРП.

• Якщо рішення не ухвалено у відведений строк, то після спливу зазначеного терміну такий член Вищої ради правосуддя вважається звільненим з посади відповідно до закону.

Варто зазначити, що під час розгляду документа ряд нардепів його розкритикував. Зокрема, нардеп від “Європейської Солідарності” Руслан Князевич, заявив, що “законопроєктом пропонується ліквідувати патронатну службу дисциплінарних інспекторів і позбавити членів Вищої ради правосуддя можливості здійснювати розгляд скарг на притягнення до відповідальності суддів та прокурорів”.

“Надалі пропонується, щоб такого роду інститут існував у секретаріаті Вищої ради правосуддя під керівництвом заступника керівника секретаріату. Члени ВРП будуть здійснювати виключно церемоніальну функцію, освячуючи ті матеріали, які їм надасть секретаріат ВРП. Вони не зможуть брати безпосередню участь у розгляді відповідних скарг. Тому тепер немає жодного значення, хто буде в складі ВРП. Ці люди ні на що не впливатимуть. Вони ніщо не розслідуватимуть. Вони будуть просто німими статистами”, – зазначив Князевич.

А у фракції “Батьківщини” заявляли, що законопроєкт надає владі можливість “в ручному режимі здійснювати контроль над судовою системою”.