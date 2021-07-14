Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, яким пропонується механізм реструктуризації боргів на газовому ринку.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону №3508-д проголосували 303 народні депутати.

Повна назва документа – “Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу”.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт спрямований на “врегулювання заборгованості суб’єктів ринку природного газу та супутніх ринків, загальний обсяг якої станом на 1 травня 2021 року може перевищити 100 млрд гривень”.

Загальний обсяг боргу теплопостачальних та теплогенерувальних організацій за спожитий природний газ станом на 1 квітня 2021 року становить понад 58 млрд грн (зокрема 8 млрд грн – пені та штрафні санкції). При цьому заборгованість, утворена після 1 липня 2016 року (коли відбулася попередня реструктуризація), становить близько 40 млрд грн та є об’єктом для нарахування штрафних санкцій.

Дія законопроєкту поширюється на відносини із врегулювання заборгованості за спожитий природний газ, послуги його розподілу та транспортування.

Документом передбачено механізм врегулювання заборгованості за природний газ виробників теплової енергії й водопостачальних підприємств.

Законопроєктом пропонується:

• надати можливість підприємствам теплоенергетики реструктуризувати борг за розподіл та транспортування природного газу з наступним списанням нарахованих на нього штрафних санкцій;

• встановити однакові умови для врегулювання пені/штрафних санкцій підприємствам теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства;

• перенести розрахункову дату врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії з 1 липня 2016 року на 1 червня 2021 року;

• уточнити процедуру реструктуризації боргів суб’єктів господарювання, які розташовані на території Донецької та Луганської областей на період проведення Операції об’єднаних сил;

• передбачити верифікацію та урегулювання користуючись коштами держбюджету заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що утворилась як до, так і після 1 січня 2016 року;

• зупинити виконавчі провадження та заходи з примусового стягнення заборгованості за постачання енергоносіїв, а також розподіл природного газу, зокрема за договорами з НАК “Нафтогаз України” та операторами газорозподільчих мереж;

• дозволити реструктуризацію заборгованості ТКЕ на 5 років.

Для врегулювання заборгованості пропонується: провести взаєморозрахунки із залученням коштів державного бюджету; реструктуризувати залишки непогашеної заборгованості на визначених законом умовах; списати пеню, штрафні та фінансові санкції, нараховані на заборгованість.

Під час обговорення законопроєкту в першому читанні зазначалося, що, окрім погашення боргів теплокомуненерго, він також пропонує “списати борги, які утворили газзбути та облгази”. Нардепи зауважили, що “більшість облгазів в Україні” контролює олігарх Дмитро Фірташ.

Сьогодні також прозвучали заяви про “списання боргів Фірташу”.