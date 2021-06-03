Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому президентський законопроєкт, яким пропонується повернути покарання у вигляді позбавлення волі за неподання декларації або брехню в ній.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 4651 проголосували 307 нардепів.

Документ був ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Законопроєктом пропонується внести зміни до двох статей Кримінального кодексу України: 366-2 (“Декларування недостовірної інформації”) та 366-3 (Неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

Вказаними змінами встановлено кримінальну відповідальність (до двох років позбавлення волі) за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Йдеться про наступні зміни:

Стаття 366-2 ККУ

Як зараз: Наразі вказана стаття передбачає, що за умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо вони відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 135 000 грн – 9 080 000 грн станом на січень 2021 року), передбачені:

штраф 2500-3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (42 500 – 51 000 гривень); або громадські роботи на строк 150-240 годин з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За умисне внесення неправдивих відомостей на понад 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб передбачено:

штраф на 3000-5000 НМДГ (51 – 85 тисяч гривень); або 150-240 годин громадських робіт; або обмеження волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Тюремного терміну наразі не передбачено.

Що пропонується законопроєктом: Підтриманим сьогодні проєктом закону пропонується повернути покарання у вигляді позбавлення волі.

Зокрема, за брехню на суму 500-2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 135 000 — 4 540 000 гривень) пропонують карати:

• або штрафом на 3000-4000 НМДГ (51 – 68 тисяч гривень);

• або 150-240 годин громадських робіт;

• або обмеженням волю на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо йдеться про брехню в декларації на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, пропонується:

• штрафувати на 4000-5000 НДМГ (68-85 тисяч гривень);

• або призначати 150-240 годин громадських робіт;

• або обмежувати волю на строк до 2 років;

• або позбавляти волі на той самий строк;

• позбавляти права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відтак, запроваджується покарання у вигляді позбавлення волі; вдвічі зменшується поріг настання кримінальної відповідальності за недостовірне декларування; збільшується сума штрафу.

Стаття 366-3 ККУ

Як зараз: Наразі за умисне неподання декларації передбачене покарання у вигляді:

штрафу на суму 2500-3000 НДМГ (42 500 – 51 000 гривень); або 150-240 годин громадських робіт, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Що пропонується: Законопроєктом запропоновано наступне покарання за таке порушення:

• від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (42 500 – 51 000 гривень);

• громадські роботи (150-240 годин);

• позбавлення волі на строк до 2 років;

• позбавлення права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Тобто знову ж таки запроваджується покарання у вигляді позбавлення волі.