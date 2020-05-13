Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За законопроєкт № 3105 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правових основ діяльності Національної гвардії України” в першому читанні проголосували 179 народних депутатів з 226 мінімально необхідних.
Не вистачило і голосів, щоб направити документ на повторне перше читання і на доопрацювання авторам.
У пояснювальній записці до документа зазначено, що він передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів у частині посилення правоохоронних функцій Національної гвардії, а саме щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення, надання права проводити особистий огляд, огляд речей.
Метою законопроекту було зазначено бажання посилити потенціал НГУ для забезпечення громадської безпеки.
- Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує прийняти за основу законопроєкт №3105 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення правових основ діяльності Національної гвардії України”.