Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За законопроєкт № 3105 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правових основ діяльності Національної гвардії України” в першому читанні проголосували 179 народних депутатів з 226 мінімально необхідних.

Не вистачило і голосів, щоб направити документ на повторне перше читання і на доопрацювання авторам.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що він передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів у частині посилення правоохоронних функцій Національної гвардії, а саме щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення, надання права проводити особистий огляд, огляд речей.

Метою законопроекту було зазначено бажання посилити потенціал НГУ для забезпечення громадської безпеки.