Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний проєкт постанови № 3673 проголосували лише 175 нардепів (при 226 мінімально необхідних): 97 від “Слуги народу”, 7 – від ОПЗЖ, 24 – від “Європейської Солідарності”, 14 – від “Батьківщини”, 7 – від групи “За майбутнє”, 18 – від “Голосу”, 3 – від групи “Довіра”, 5 позафракційних.

Варто зазначити, що сам Вакарчук під час розгляду проєкту постанови не виступав. Згідно з даними реєстрації на сайті ВР, він сьогодні відсутній на засіданні.

Святослав Вакарчук оголосив про складання депутатських повноважень 11 червня.

“Я зареєстрував заяву про складання мною повноважень народного депутата України. Вона зареєстрована, і сподіваюся, що найближчим часом буде розглянута. Але це рішення жодним чином не означає, що я припиняю свою політичну діяльність або діяльність партії “Голос”… У нас попереду грандіозні плани”, – зазначив він.

Вакарчук також повідомив, що вважає “свою місію частково виконаною”, оскільки він привів до Верховної Ради “нових патріотичних людей”. Надалі він має намір зайнятися “великим освітнім проєктом” для молоді.