Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний проєкт постанови № 3673 проголосували лише 175 нардепів (при 226 мінімально необхідних): 97 від “Слуги народу”, 7 – від ОПЗЖ, 24 – від “Європейської Солідарності”, 14 – від “Батьківщини”, 7 – від групи “За майбутнє”, 18 – від “Голосу”, 3 – від групи “Довіра”, 5 позафракційних.

Варто зазначити, що сам Вакарчук під час розгляду проєкту постанови не виступав. Згідно з даними реєстрації на сайті ВР, він сьогодні відсутній на засіданні.

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Святослав Вакарчук оголосив про складання депутатських повноважень 11 червня.

“Я зареєстрував заяву про складання мною повноважень народного депутата України. Вона зареєстрована, і сподіваюся, що найближчим часом буде розглянута. Але це рішення жодним чином не означає, що я припиняю свою політичну діяльність або діяльність партії “Голос”… У нас попереду грандіозні плани”, – зазначив він.

Вакарчук також повідомив, що вважає “свою місію частково виконаною”, оскільки він привів до Верховної Ради “нових патріотичних людей”. Надалі він має намір зайнятися “великим освітнім проєктом” для молоді.

  • Місце Святослава Вакарчука у Верховній Раді в якості народного депутата від партії “Голос” може зайняти Аліна Свідерська. #Букви розповідали, що про неї відомо.
  • Рішення Святослава Вакарчука скласти свої депутатські повноваження не пов’язане з історією про нібито партійний конфлікт в “Голосі” через відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.