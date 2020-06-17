Верховна Рада України відмовилася підтримати звіт тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка розслідувала зміну власників телеканалів NewsOne, "112 Україна" і ZIK.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний проєкт постанови № 3363 проголосував лише 191 нардеп (при 226 мінімально необхідних).

Доповідала стосовно діяльності комісії її голова, нардепка від “Слуги народу” Ольга Василевська-Смаглюк.

Згідно зі звітом, за час діяльності ТСК сплинуло 7 засідань, на які запрошувалися: представники Антимонопольного комітету України, Державної податкової служби, Державної служби фінансового моніторингу, Державної фіскальної служби, Міністерства внутрішніх справ, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Служби зовнішньої розвідки та Служби безпеки.

“Також на засідання комісії неодноразово запрошувалися менеджери телеканалів NewsOne, “112 Україна”, ZIK, юрист телеканалу “112 Україна” та кінцевий бенефіціарний власник трьох телеканалів народний депутат України Козак Тарас Романович, які проігнорували запрошення комісії від 7 лютого 2020 року та не надали пояснень з питань розслідування”, – наголошується в звіті.

У ньому також зазначено, що значна частина первинних документів (договори купівлі-продажу, акти, рух грошових коштів при купівлі-продажу тощо.) зберігаються за кордоном, і отримання їх “можливе лише через запити правоохоронних органів”, що “в певній частини зупинило розслідування”.

За час діяльності ТСК опрацювала відомості: щодо структури власності трьох телеканалів; договори купівлі-продажу; документи Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо моніторингу контенту телеканалів тощо.

Також у звіті йдеться, що СБУ досліджує такі обставини:

• організацію проведення 12 липня 2019 року телемосту, запланованого за участі громадян України й Росії між телеканалами NewsOne і “Росія 1”;

• можливу причетність бенефіціарних власників телеканалу NewsOne до фінансування оборонного комплексу РФ;

• походження коштів, які використовувалися народним депутатом Козаком для придбання корпоративних прав ТОВ “Новини 24 години” (NewsOne), обставини придбання ним корпоративних прав групи підприємств телеканалів “112 Україна” і ZiK;

• протиправного заволодіння у 2016 році корпоративними правами групи компаній телеканалу “112 Україна”.

Як зазначила, представляючи звіт, Василевська-Смаглюк, потреба у створенні ТСК була обумовлена тенденцією до концентрації інформаційних телеканалів у однієї групи людей.

Варто зазначити, що проєктом постанови передбачалося взяти до відома звіт ТСК і спрямувати до Офісу генерального прокурора, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державного бюро розслідувань, Державної фіскальної служби, а також Національного антикорупційного бюро з метою перевірки викладеної в ньому інформації.

Крім того, звіт планувалося опублікувати в газеті “Голос України”.

Але це реалізовано не буде, оскільки постанова не була проголосована.

Після того, як звіт не знайшов підтримки в залі, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив, що слідча комісія “припинила свою діяльність”.