Рада відхилила закон про розширення переліку держчиновників

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Закон №0970 не був підписаний президентом, виходячи з того, що цим документом передбачається віднести посади працівників секретарів депутатських фракцій і груп у Верховній Раді до посад патронатної служби, наслідком нерозповсюдження на них основних положень закону України “Про державну службу”. При цьому під час роботи на цих посадах вони позбудуться стажу державної служби. Не заперечуючи необхідності врегулювання цього питання, Президент звернув увагу на необхідність комплексного підходу до вдосконалення положень закону про державну службу, який вступив в чинності 1 травня 2016 … “, – пояснив перший віцеспікер, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.

Крім цього, він нагадав, що 19 вересня 2019 Верховна Рада прийняла закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади”, який частково вирішує законодавчу неузгодженість.

Комітет Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту остаточно відхилити даний законопроєкт.

За відповідне рішення проголосували 330 народних депутатів.