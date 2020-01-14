19:49 Рада попередньо схвалила законопроєкт про прискорення розгляду кримінальних справ у судах
19:47 Хомчак у Брюсселі зустрівся з представниками країн НАТО
19:46 Рада відхилила закон про розширення переліку держчиновників
19:36 З мінімумом змін: у Раді знову розглянуть законопроєкт про гральний бізнес
19:15 Рада схвалила закон про новий формат діяльності Держмитслужби
18:58 На Донбасі поранено двох українських захисників
18:56 Рада призначила заміну Венедиктовій на посаді голови правового комітету
18:47 Зеленський вже через годину знав про катастрофу українського літака
18:45 Аваков запевнив матір Окуєвої, що слідство працює в правильному напрямку
18:42 Український серіал «Кріпосна» показують у Росії
18:22 Зарплата голови «Укрпошти» у 2,5 раза вище, ніж у генерального поштмейстера США
18:21 Банда під виглядом учасників АТО викрадала людей і вибивала борги
18:16 СБУ припинила контрабанду запчастин до військових літаків
17:30 МЗС України відреагувало на звинувачення Ізраїлю в антисемітизмі
17:27 Милованов відмовився відповідати на запитання ЗМІ: мені лікарі заборонили спілкуватися з людьми
17:27 ДБР повідомило про підозру ексголові одеської ДСНС через чотири смертельні пожежі
16:55 Суд підтримав відвід нової групи прокурорів у справі Небесної сотні
16:41 У 2019 році українці стали менше їздити до Росії
16:29 Рада достроково припинила депутатські повноваження Венедіктової
16:06 Тенісистка не змогла дограти матч на Australian Open через проблеми з диханням
16:01 Roshen виділить 50 млн грн на ремонт Національного інституту раку
15:57 Рада спрямувала 2 млрд грн на анонсовані Зеленським кредити для бізнесу
15:40 На 15 станціях київського метро замінять турнікети, які «б’ють» пасажирів
15:29 «Може заблокувати роботу»: Рада не планує займатися землею цього тижня
15:27 У Китаї автобус з пасажирами провалився під асфальт: є загиблі
15:08 У МАУ розповіли, які напрямки закриють після трагедії в Ірані
15:03 Ізраїль засудив вшанування героїв ОУН-УПА
14:58 Які фейки поширювали росЗМІ у 2019 році про Порошенка?
14:55 На першому засіданні Ради у 2020 році зловили двох «кнопкодавів»
14:49 МАУ не зобов’язана виплачувати компенсації родичам загиблих

Рада відхилила закон про розширення переліку держчиновників

Верховна Рада остаточно відхилила законопроєкт № 0970 (№5263 в попередньому скликанні парламенту, - ред.) "Про внесення змін до закону "Про державну службу" (щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (груп)".

Вівторок, 14 січня 2020, 19:46

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Закон №0970 не був підписаний президентом, виходячи з того, що цим документом передбачається віднести посади працівників секретарів депутатських фракцій і груп у Верховній Раді до посад патронатної служби, наслідком нерозповсюдження на них основних положень закону України “Про державну службу”. При цьому під час роботи на цих посадах вони позбудуться стажу державної служби. Не заперечуючи необхідності врегулювання цього питання, Президент звернув увагу на необхідність комплексного підходу до вдосконалення положень закону про державну службу, який вступив в чинності 1 травня 2016 … “, – пояснив перший віцеспікер, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.

Крім цього, він нагадав, що 19 вересня 2019 Верховна Рада прийняла закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади”, який частково вирішує законодавчу неузгодженість.

Комітет Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту остаточно відхилити даний законопроєкт.

За відповідне рішення проголосували 330 народних депутатів.

Теги: Законопроект, Верховна Рада

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!