О 14:00 народні депутати зібралися в залі Верховної Ради для проведення позачергового засідання.

Про це повідомляють #Букви.

Так, в залі зареєструвалося 292 нардепа. Їм усім роздали одноразові рукавички і респіратори.

Голова Парламенту Дмитро Разумков заявив, що всім необхідним апарат Ради забезпечений.

Опубліковано Телеканал “Рада” Понеділок, 30 березня 2020 р.

На порядку денному позачергового засідання Парламенту, яке почнеться сьогодні о 14:00, закони про регулювання діяльності банків та про ринок землі не розглядатимуться.