Про це повідомляють #Букви.
Так, в залі зареєструвалося 292 нардепа. Їм усім роздали одноразові рукавички і респіратори.
Голова Парламенту Дмитро Разумков заявив, що всім необхідним апарат Ради забезпечений.
Опубліковано Телеканал “Рада” Понеділок, 30 березня 2020 р.
На порядку денному позачергового засідання Парламенту, яке почнеться сьогодні о 14:00, закони про регулювання діяльності банків та про ринок землі не розглядатимуться.
- Народний депутат від фракції “Слуги народу” Єгор Чернєв розповів, як депутати зірвали комітет, де мали розглядати “антиколомойский” закон.