Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт, який відкладає на рік — до 1 січня 2021 року — запуск Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2457 у другому читанні проголосували 320 народних обранців.

Зазначена система трансплантації має в автоматичному режимі формувати пари “донор-реципієнт”. Водночас вона досі не створена.

Відповідно до ухваленого законопроєкту, в тестовому режимі система запрацює у квітні 2020 року, хоча повинна була бути запущена вже 1 січня 2020 року.

“Внесено зміни, які нададуть можливість розпочати проведення в Україні неродинні трансплантації кісткового мозку. Друге — в проєкті чітко визначено забезпечення належної роботи державних інформаційних систем трансплантації. І третє — проєктом пропонується відтермінувати кінцеву дату створення і запуску державних інформаційних систем трансплантації до першого січня 2021 року. Ці інформаційні системи ще в процесі створення, розгортання, наповнення. За даними Міністерства охорони здоров’я, вони почнуть роботу не раніше квітня в тестовому режимі”, – наголосила, представляючи законопроєкт, Оксана Дмитрієва, заступник голови комітету ВР з питань здоров’я нації.

У разі, якби законопроєкт не був ухвалений, існував ризик зупинки трансплантації в Україні з 1 січня.

Підтриманий у Раді документом надається можливість користуватися даними в паперових документах для проведення трансплантації до початку 2021 року.

Крім того, законопроєктом скасовується створення центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері трансплантації. Замість нього буде створена спеціалізована установа.

Документом створюється можливість налагодження ефективного механізму взаємодії з реєстрами гемопоетичних стовбурових клітин за кордоном, а також використовувати недержавні реєстри для наповнення національної бази даних донорів таких клітин.

Також нардепи хочуть уточнити статтю 143 Кримінального кодексу стосовно відповідальності лікарів-трансплантологів. Зокрема, кримінальна відповідальність буде передбачена лише за умисне порушення порядку трансплантації, що призвело до істотного збитку здоров’ю пацієнта, і за умисне пошкодження органу або тканин людини.