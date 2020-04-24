Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який передбачає скасування штрафних балів для водіїв за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2809 “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів” проголосували в першому читанні 318 нардепів, а в другому і в цілому – 302 депутати.

“Пропонується виключити з Кодексу України про адміністративні правопорушення норми щодо дії адміністративного стягнення у вигляді штрафних балів, що накладається на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі”, – йдеться в пояснювальній записці.

Штрафні бали були включені до Кодексу про адміністративні правопорушення в 2015 році. Тоді Верховна Рада проголосувала за відеофіксацію порушень ПДР.

Передбачалося, що кожному водієві на початку року будуть нараховувати 150 балів, які повинні зніматися в разі порушень ПДР, зафіксованих в автоматичному режимі. За одне порушення з водія знімалася кількість штрафних балів, передбачена відповідною статтею (наприклад, за перевищення швидкості – 50 балів).

Відтак, водій міг, наприклад, тричі за рік перевищити швидкість і відповісти за це лише віртуальними штрафними балами.

У пояснювальній записці до ухваленого сьогодні законопроєкту наголошується, що такий підхід “не лише не сприяє дотриманню учасниками дорожнього руху встановлених правил, а навпаки, створює почуття безкарності та спонукає до наступних порушень”.

Якщо законопроєкт буде підписаний, штрафи потрібно буде оплачувати грішми.