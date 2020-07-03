Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови № 3772 проголосували 286 нардепів.

Документ був ініційований президентом України Володимиром Зеленським.

“Відповідно до пункту 18 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє: звільнити Смолія Якова Васильовича з посади голови Національного банку України”, – йдеться в тексті документа.

Перед голосуванням Яків Смолій виступив перед нардепами і заявив про політичний тиск на Національний банк для прийняття економічно необґрунтованих рішень.

“Протягом останнього року біля Національного банку проплачені мітинги, на яких виступають народні депутати, котрі сидять тут у залі. Місяць блокування мого будинку, місяць блокування будинків моїх заступників. Це систематичний цілорічний тиск”, – наголосив Смолій.