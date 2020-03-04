Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Відповідний проєкт постанови №3158 підтримали 353 народних депутати.
Ініціаторами документа є народні депутати від “Слуги народу”, групи “За майбутнє”, від ВО “Батьківщина” і ОПЗЖ.
“Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини другої статті 115 Конституції України Верховна Рада України постановляє: прийняти відставку прем’єр-міністра України Гончарука Олексія Валерійовича”, – йдеться в тексті постанови.
Перед голосуванням президент України Володимир Зеленський закликав розглянути відставку Кабміну.
“Мені не соромно за наш Уряд, але ми б хотіли ним пишатися… Сьогодні на внутрішньополітичному полі цьому Уряду дуже тісно, а отже хтось із них повинен піти. Вчора в ВР було подано заяву Олексія Гончарука з проханням прийняти його відставку. Я прошу нардепів дати оцінку цій заяві своїм персональним голосуванням”, – заявив Зеленський, виступаючи с трибуни ВР.
Перед депутатами виступив і сам Олексій Гончарук. Він зазначив, що “в його Уряді не крали”.
“У нас не було корупції, і ми боролися з нею з першого до останнього дня”, – заявив він.
Прем’єр-міністр України звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради.
Це означає відставку всього складу Кабінету Міністрів.
- Напередодні на закритому засіданні фракції “Слуги народу” у Верховній Раді було прийнято рішення про кадрові перестановки в Уряді. Свої кандидатури озвучив Володимир Зеленський, який прийшов на засідання фракції. Очікується, що місце Гончарука займе нинішній віце-прем’єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.
- На закритому засіданні фракції “Слуги народу” 3 березня були узгоджені нові кандидатури міністрів. #Букви розповідали, як буде виглядати оновлений Уряд.