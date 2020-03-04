Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідний проєкт постанови №3158 підтримали 353 народних депутати.

Ініціаторами документа є народні депутати від “Слуги народу”, групи “За майбутнє”, від ВО “Батьківщина” і ОПЗЖ.

“Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини другої статті 115 Конституції України Верховна Рада України постановляє: прийняти відставку прем’єр-міністра України Гончарука Олексія Валерійовича”, – йдеться в тексті постанови.

Перед голосуванням президент України Володимир Зеленський закликав розглянути відставку Кабміну.

“Мені не соромно за наш Уряд, але ми б хотіли ним пишатися… Сьогодні на внутрішньополітичному полі цьому Уряду дуже тісно, а отже хтось із них повинен піти. Вчора в ВР було подано заяву Олексія Гончарука з проханням прийняти його відставку. Я прошу нардепів дати оцінку цій заяві своїм персональним голосуванням”, – заявив Зеленський, виступаючи с трибуни ВР.

Перед депутатами виступив і сам Олексій Гончарук. Він зазначив, що “в його Уряді не крали”.

“У нас не було корупції, і ми боролися з нею з першого до останнього дня”, – заявив він.

Прем’єр-міністр України звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради.

Це означає відставку всього складу Кабінету Міністрів.