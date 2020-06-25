У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №3736 про нелегітимність проведення голосування в анексованному Криму за поправки до конституції Російської Федерації.

Відповідний проєкт постанови вказано на сайті Ради.

Так, зареєстровано проєкт постанови №3736 про заяву Верховної Ради України з нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України – в Автономній Республіки Крим та місті Севастополі.

Зараз текст проєкту постанови відсутній на сайті парламенту. Його ініціаторами стали народні депутати з різних політичних фракцій і груп.