Відповідний проєкт постанови вказано на сайті Ради.
Так, зареєстровано проєкт постанови №3736 про заяву Верховної Ради України з нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України – в Автономній Республіки Крим та місті Севастополі.
Зараз текст проєкту постанови відсутній на сайті парламенту. Його ініціаторами стали народні депутати з різних політичних фракцій і груп.
- 25 червня почалося загальноросійське голосування щодо поправок до Конституції РФ. Воно завершиться 1 липня.