Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт про відповідальність за фейкові мінування. До другого читання з нього прибрали норму про конфіскацію майна.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №3911 проголосували 286 нардепів.

Згідно із пояснювальною запискою, метою документа “є суттєве зменшення кількості завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності”.

У першій редакції законопроєкту за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, було передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 6 років з конфіскацією майна або без такої.

До другого читання норму про конфіскацію майна із документа прибрали (аргументувавши це тим, що фейкове мінування не є злочином, вчиненим “з корисливих мотивів”). Залишилося покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 6 років.

Закон також передбачає, що якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення про мінування стали критично важливі об’єкти інфраструктури або будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів держвлади, або заклади охорони здоров’я, або заклади освіти або якщо воно спричинило тяжкі наслідки чи вчинене повторно, це буде каратися позбавленням волі на строк від 4 до 8 років. Від покарання у вигляді конфіскації майна знову ж таки відмовилися.

Відповідальність за “мінування” передбачена статтею 259 Кримінального кодексу. Зараз у ній вказано, що завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху будь-якого об’єкту карається позбавленням волі на строк від 2 до 6років; а від 4 до 8 років ув’язнення передбачено за “тяжкі наслідки” чи повторне повідомлення.

В законопроєкті уточнюється, що “критично важливі об’єкти інфраструктури” – це підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, діяльність яких безпосередньо пов’язана з технологічними процесами та/або наданням послуг, що мають велике значення для економіки та промисловості, функціонування суспільства та безпеки населення, виведення з ладу або порушення функціонування яких може справити негативний вплив на стан національної безпеки й оборони України, навколишнього природного середовища, заподіяти майнову шкоду та/або становити загрозу для життя і здоров’я людей.