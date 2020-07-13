Народний депутат від фракції "Голосу" Соломія Бобровська розповіла, що "слуги народу" ввели до порядку денного Ради перегляд скасування викладання в школах російською мовою.

Про це в Facebook написала народний депутат від “Голосу” Соломія Бобровська.

“Тільки що керівництво “слуг народу” висловилося за підтримку російської мови в Україні. Пан Корнієнко на погоджувальній раді попросив поставити це питання до порядку денного Ради”, – повідомила вона.

За словами Бобровської, йдеться про законопроект 2362, який скасовує викладання в школах України російською мовою вже з вересня 2020 року.

“Утиснення прав російськомовних”, про які говорять деякі депутати “Слуги народу” – це повторення методички Кремля і гасел, з якими Росія почала збройну агресію проти нас. Суб’єктом законодавчої ініціативи є проросійський представник СН, який сумує за СРСР, вважає, що Революція Гідності “узаконила нацизм” і має риторику ОПЗЖ”, – додала народний депутат.