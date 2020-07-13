Про це в Facebook написала народний депутат від “Голосу” Соломія Бобровська.
“Тільки що керівництво “слуг народу” висловилося за підтримку російської мови в Україні. Пан Корнієнко на погоджувальній раді попросив поставити це питання до порядку денного Ради”, – повідомила вона.
За словами Бобровської, йдеться про законопроект 2362, який скасовує викладання в школах України російською мовою вже з вересня 2020 року.
“Утиснення прав російськомовних”, про які говорять деякі депутати “Слуги народу” – це повторення методички Кремля і гасел, з якими Росія почала збройну агресію проти нас. Суб’єктом законодавчої ініціативи є проросійський представник СН, який сумує за СРСР, вважає, що Революція Гідності “узаконила нацизм” і має риторику ОПЗЖ”, – додала народний депутат.
- Закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної” 16 травня минулого року був офіційно оприлюднений у парламентському виданні “Голос України”. Важливо відзначити, що в законі йдеться не про примусову українізацію, а про те, що саме українська мова є державною. Закон не поширюється на мову проведення релігійних обрядів і побутове спілкування. Українська мова є обов’язковою для чиновників, вищого керівництва країни, народних депутатів і так далі.
- Наприкінці травня цього року голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що закон про мову необхідно змінювати, проте єдиної позиції у фракція “Слуги народу” щодо цього – немає. 1 червня біля стін Верховної Ради активісти зібралися на мітинг через такі заяви спікера ВР.
- Українські письменники, дипломати, культурні діячі, журналісти та політики звернулися до народних депутатів з вимогою зняти з розгляду проєкти законів, якими вносяться зміни до законів про мову і освіту.