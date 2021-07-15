Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За відповідний проєкт постанови № 5570 проголосували 320 народних обранців.
Село Голобородька перейменували на Новоселівку. З відповідною ініціативою до ВР звернулася Полтавська обласна рада.
Перейменування села ініційовано “з метою повернення населеному пункту його історичної назви, а також у зв’язку з необхідністю приведення назви населеного пункту у відповідність із вимогами закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.
“За інформацією Українського інституту національної пам’яті, після встановлення радянської влади на Пирятинщині село Новоселівка було перейменовано на село Голобородька на честь Івана Голобородька. Голобородько – особа, яка пов’язана зі встановленням радянської влади на території України та діяльністю комуністичної партії (керівник червонопартизанського загону у 1918 році, секретар комсомольської організації Пирятинського повіту; загинув 1920 року у бою з “куркульськими бандами” в складі продзагону під час проведення продрозкладки)”, – йдеться в пояснювальній записці до постанови.
Варто зазначити, що оголошення спікера ВР Дмитра Разумкова про голосування щодо села Голобородька викликало сміх та оплески серед нардепів у залі засідань.
Ймовірно, таку реакцію депутатів спровокувала співзвучність назви села і прізвища головного героя українського комедійного політичного телесеріалу “Слуга народу”, який вийшов на екрани в 2015 році.
У центрі серіалу – історія про звичайного шкільного вчителя історії Василя Голобородька, котрий на хвилі популярності YouTube-відеоролика з ним стає президентом України. Роль Голобородька виконав нинішній президент України Володимир Зеленський.
(На відео – з 4 год. 47 хв.)
Крім того, Рада сьогодні проголосувала за перейменування села Кийданці Коломийського району Івано-Франківської області на село Кіданч. Проєкт постанови №5082 підтримали 324 народні депутати.
Також було підтримано перейменування села Химчин Косівського району Івано-Франківської області на село Хімчин. За постанову № 5078 проголосували 329 нардепів.
- В Україні з’явився свій населений пункт під назвою Нью-Йорк. Відповідний проєкт постанови 1 липня підтримала Верховна Рада. Посольство США в Україні привітало перейменування Новгородського у Нью-Йорк.