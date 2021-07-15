Верховна Рада України сьогодні схвалила перейменування села Голобородька, що в Лубенському районі Полтавської області.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний проєкт постанови № 5570 проголосували 320 народних обранців.

Село Голобородька перейменували на Новоселівку. З відповідною ініціативою до ВР звернулася Полтавська обласна рада.

Перейменування села ініційовано “з метою повернення населеному пункту його історичної назви, а також у зв’язку з необхідністю приведення назви населеного пункту у відповідність із вимогами закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

“За інформацією Українського інституту національної пам’яті, після встановлення радянської влади на Пирятинщині село Новоселівка було перейменовано на село Голобородька на честь Івана Голобородька. Голобородько – особа, яка пов’язана зі встановленням радянської влади на території України та діяльністю комуністичної партії (керівник червонопартизанського загону у 1918 році, секретар комсомольської організації Пирятинського повіту; загинув 1920 року у бою з “куркульськими бандами” в складі продзагону під час проведення продрозкладки)”, – йдеться в пояснювальній записці до постанови.

Варто зазначити, що оголошення спікера ВР Дмитра Разумкова про голосування щодо села Голобородька викликало сміх та оплески серед нардепів у залі засідань. Ймовірно, таку реакцію депутатів спровокувала співзвучність назви села і прізвища головного героя українського комедійного політичного телесеріалу “Слуга народу”, який вийшов на екрани в 2015 році.

У центрі серіалу – історія про звичайного шкільного вчителя історії Василя Голобородька, котрий на хвилі популярності YouTube-відеоролика з ним стає президентом України. Роль Голобородька виконав нинішній президент України Володимир Зеленський.

(На відео – з 4 год. 47 хв.)

Крім того, Рада сьогодні проголосувала за перейменування села Кийданці Коломийського району Івано-Франківської області на село Кіданч. Проєкт постанови №5082 підтримали 324 народні депутати.

Також було підтримано перейменування села Химчин Косівського району Івано-Франківської області на село Хімчин. За постанову № 5078 проголосували 329 нардепів.