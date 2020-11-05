Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Нардепи проголосували за постанову про висновки і пропозиції, які повинен врахувати до другого читання Кабінет Міністрів.

За документ № 4000-П “Про висновки і пропозиції до проєкту закону України про державний бюджет України на 2021 рік” проголосували 275 нардепів.

З них 209 – від “Слуги народу”, 19 – від “Батьківщини”, 16 – від групи “Партія “За майбутнє”, 20 – від групи” Довіра “, 11 позафракційних.

Жодного голосу не дали фракції “Європейської Солідарності”, “Голосу”, ОПЗЖ.

У цілому до законопроєкту нардепи внесли 2451 правку. З них профільний комітет рекомендував врахувати 1276.

Рада дала завдання Кабміну врахувати всі зауваження і доопрацювати проєкт держбюджету до другого читання.

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