Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Нардепи проголосували за постанову про висновки і пропозиції, які повинен врахувати до другого читання Кабінет Міністрів.
За документ № 4000-П “Про висновки і пропозиції до проєкту закону України про державний бюджет України на 2021 рік” проголосували 275 нардепів.
З них 209 – від “Слуги народу”, 19 – від “Батьківщини”, 16 – від групи “Партія “За майбутнє”, 20 – від групи” Довіра “, 11 позафракційних.
Жодного голосу не дали фракції “Європейської Солідарності”, “Голосу”, ОПЗЖ.
У цілому до законопроєкту нардепи внесли 2451 правку. З них профільний комітет рекомендував врахувати 1276.
Рада дала завдання Кабміну врахувати всі зауваження і доопрацювати проєкт держбюджету до другого читання.
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