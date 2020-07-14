Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, законопроєкт № 3781 352 голосами “за” прийнято за основу і 354 голосами – в цілому.
Документ забезпечується покриття витрат дитячих центрів “Артек” і “Молода гвардія” на період відміни тематичних змін у 2020 році в умовах особливого режиму роботи під час карантину, пов’язаного з запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Так, законом вносяться зміни до закону України “Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів “Артек” і “Молода гвардія”, якими:
1) передбачено можливість здійснення покриття витрат дитячих центрів “Артек” і “Молода гвардія” на утримання об’єктів, оплату праці працівників, обов’язкових податків і платежів, комунальних послуг, послуг зв’язку, послуг дератизації, дезінфекції, вивозу твердих побутових відходів, паливно-мастильних матеріалів за рахунок коштів державного бюджету України на 2020 рік, які передбачені в бюджетній програмі 2501450 „Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ “Артек” і ДЦ “Молода Гвардія”;
2) надається можливість дитячому центру “Молода гвардія” реалізовувати 10 % путівок без залучення третіх осіб, як це передбачено і для дитячого центру “Артек”;
3) передбачається державна підтримка дитячих центрів “Артек” і “Молода гвардія” шляхом здійснення повного або часткового фінансування будівництва і реконструкції їх об’єктів інфраструктури за рахунок загального фонду державного бюджету.
- Раніше повідомлялося, що дитячі оздоровчі табори в Україні відкриються не раніше 1 липня.
- У свою чергу прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що літні дитячі табори цьогоріч можуть не відкрити через епідемію коронавірусу.
- Також головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що у цьому літньому сезоні не потрібно відкривати дитячі оздоровчі установи.