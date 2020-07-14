Народні депутати сьогодні на позачерговому засіданні Парламенту підтримали в цілому закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" щодо додаткової державної підтримки дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, законопроєкт № 3781 352 голосами “за” прийнято за основу і 354 голосами – в цілому.

Документ забезпечується покриття витрат дитячих центрів “Артек” і “Молода гвардія” на період відміни тематичних змін у 2020 році в умовах особливого режиму роботи під час карантину, пов’язаного з запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Так, законом вносяться зміни до закону України “Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів “Артек” і “Молода гвардія”, якими:

1) передбачено можливість здійснення покриття витрат дитячих центрів “Артек” і “Молода гвардія” на утримання об’єктів, оплату праці працівників, обов’язкових податків і платежів, комунальних послуг, послуг зв’язку, послуг дератизації, дезінфекції, вивозу твердих побутових відходів, паливно-мастильних матеріалів за рахунок коштів державного бюджету України на 2020 рік, які передбачені в бюджетній програмі 2501450 „Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ “Артек” і ДЦ “Молода Гвардія”;

2) надається можливість дитячому центру “Молода гвардія” реалізовувати 10 % путівок без залучення третіх осіб, як це передбачено і для дитячого центру “Артек”;

3) передбачається державна підтримка дитячих центрів “Артек” і “Молода гвардія” шляхом здійснення повного або часткового фінансування будівництва і реконструкції їх об’єктів інфраструктури за рахунок загального фонду державного бюджету.