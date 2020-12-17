Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про держпідтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями (так званий законопроєкт "про інвестиційних нянь").

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3760 проголосували 252 нардепа.

Документ ініціював президент України Володимир Зеленський.

Законопроєкт спрямований на “створення нових робочих місць, стимулювання економічного розвитку регіонів і зростання конкурентоспроможності економіки України”.

Згідно з документом, інвестиційним проєктам зі значними інвестиціями пропонується надати низку пільг (мова йде, в тому числі, про іноземних інвесторів).

Згідно із законопроєктом, інвестиційний проєкт зі значними інвестиціями, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, повинен відповідати наступним вимогам:

• проєкт реалізується на території України у сферах переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв); добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу); поводження з відходами; транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, логістики; освіти, науки та науково-технічної діяльності; охорони здоров’я, мистецтва, культури, спорту, туризму та курортно-рекреаційної сфери;

• створення від 80 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш ніж на 15% перевищує розмір середньої заробітної плати у відповідній сфері в регіоні, в якому реалізується проєкт (за попередній календарний рік);

• розмір інвестицій в об’єкти інвестування протягом терміну реалізації проєкту перевищує суму, еквівалентну 20 млн євро (еквівалент суми “значних інвестицій” був знижений з 30 млн євро до 20 млн євро);

• термін реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями не перевищує 5 років.

Держпідтримка не може надаватися для реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями, які впроваджуються: в сфері поновлюваних джерел енергії, добувної промисловості.

Документ встановлює, що державна підтримка може надаватися великому інвесторові в формі:

• звільнення від податку на прибуток на 5 років, від сплати ПДВ і мита при ввезенні нового обладнання;

• надання земельної ділянки державної або комунальної власності у користування (оренду) для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями зі сплатою орендної плати за спеціальними умовами;

• забезпечення за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законом, будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для реалізації інвестиційного проєту зі значними інвестиціями.

Загальний обсяг держпідтримки інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями не повинен перевищувати 30% від планового обсягу інвестицій по проєкту і встановлюється в спеціальному інвестиційному договорі.

Вводиться інститут спеціального інвестиційного договору, який буде укладений між інвестором та Урядом України.

Як наголосила під час обговорення законопроєкту нардеп від “Європейської Солідарності” Ніна Южаніна, документ встановлює для нових підприємств “індивідуальні податкові пільги” та утискає роботу бізнесу, який вже існує в Україні.

Як вказали в головному юридичному управлінні апарату Верховної Ради у своєму висновку до законопроєкту, норми документа надають преференції щодо несплати податків та зборів. Це йде в розріз з меморандумом з МВФ (Міжнародним валютним фондом), що був підписаний 2 червня 2020 року.