Верховна Рада України підтримала сьогодні проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань "розслідування можливих протиправних дій представників державної влади".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови проголосували 252 нардепи: 214 – від “Слуги народу”, 1 – від “ОПЗЖ”, 9 – від ВО “Батьківщина”, 11 – від групи “За майбутнє”, 12 – від групи “Довіра”, 5 позафракційних.

Жодного голосу не дали фракції “Європейської Солідарності” та “Голосу”.

Йдеться про документ № 5243 “Про утворення ТСК Верховної Ради з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України”.

Його ініціатором вказаний голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія.

Представляючи документ з парламентської трибуни, він заявив, що в “Слузі народу” ставили за мету “створити ширшу ТСК”, яка могла б займатися не лише питанням “вагнерівців”.

“У нас від самого початку була велика дискусія стосовно і інциденту з “вагнерівцями”, і з цими нескінченними “плівками Медведчука”… Всі ці моменти мають якісь ознаки, які можуть бути трактовані як такі, що мають ознаки державної зради. Враховуючи те, що в нас є маленькі фракції та групи, і є реальний дефіцит депутатів, які можуть одночасно знаходитися в одній ТСК, ми вирішили створити ширшу ТСК, яка може розглядати всі ці епізоди”, – повідомив Арахамія.

У пояснювальній записці до проєкту постанови прямо не згадується ситуація з “вагнерівцями”.

В ній сказано, що “у ЗМІ опубліковано аудіозаписи, які свідчать про співпрацю представників державної влади України з посадовими особами держави-агресора, зокрема щодо схем постачання електроенергії до анексованого РФ Криму, питання обміну військовополоненими на тимчасово окупованому Донбасі, отримання прибутку ціною державних інтересів, прав та свобод громадян України” (йдеться про “плівки Медведчука”, – ред.).

Також у пояснювальній записці зазначається, що метою створення ТСК “є встановлення фактів щодо можливих протиправних дій представників державної влади України, спрямованих на співпрацю з державою-агресором та іншу антиукраїнську діяльність”.

Головним завданням новоствореної ТСК є: “вивчення та розслідування фактів щодо можливого надання представниками державної влади України та іншими особами державі-агресору допомоги в протиправній діяльності проти України, а також виявлення та попередження загроз суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній економічній чи інформаційній безпеці України”.

До складу ТСК увійшли 11 народних депутатів: всі в основному від “Слуги народу” й по одному від “ОПЗЖ”, депутатських груп “За майбутнє” та “Довіра”.

Головою комісії стала депутатка від “Слуги народу” Мар’яна Безугла. А заступником голови ТСК – Нестор Шуфрич (“ОПЗЖ”).

ТСК створили на один рік. Через шість місяців комісія має представити в Раді проміжний звіт.