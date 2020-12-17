Верховна Рада України підтримала призначення голови Держгеокадастру Романа Лещенка на посаду міністра аграрної політики і продовольства.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний проєкт постанови проголосували 242 нардепа.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, представляючи кандидатуру Лещенка, заявив про “необхідність відновлення роботи профільного міністерства”.

“Нам потрібна ефективна політика в сфері АПК, а також захист інтересів українських виробників. Перший крок – це призначення профільного міністра”, – зазначив він.

Сам Роман Лещенко під час виступу в ВР заявив про необхідність з’ясувати, “куди поділися 5 млн га землі” з держвласності і “навести порядок у земельних правовідносинах”. У жовтні він повідомляв, що за підсумками аудиту стало відомо, що понад 5 млн га землі безкоштовно приватизували.

Що відомо про Романа Лещенка

Роман Лещенко народився в 1988 році в селі Пеніжкове Черкаської області.

Він закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, має ступінь доктора філософії у галузі права.

З 2013 року Лещенко викладає в Київському національному університеті ім. Шевченка (на посаді асистента, доцента кафедри фінансового права юридичного факультету).

Він був депутатом Жашківської районної ради.

1 жовтня 2019 року Лещенка було призначено уповноваженим президента України з земельних питань.

А 10 червня 2020 року він став головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастру).

Лещенко одружений, має двох синів.

Декларація

Згідно із декларацію за 2019 рік, Роман Лещенко є власником низки аграрних компаній, що виробляють сільськогосподарську продукцію (“Прогрес”, “Прогрес-Молоко”, “Іллюмін”).

Він має у власності автомобіль Toyota Land Cruiser 2013 року випуску, а також користується автомобілем Renault Duster 2019 року випуску.

На дружину Лещенка зареєстрована квартира в Києві площею 113,6 кв. м.

За рік новий міністр отримав 147 тис. 820 грн зарплати за основним місцем роботи, а також 49 тис. 273 грн (за сумісництвом).