Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3087-д проголосували 242 народні депутати: 201 – від “Слуги народу”, 16 – від “Голосу”, 3 – від групи “За майбутнє”, 17 – від групи “Довіра”, 5 позафракційних.

Решта фракцій не дали за документ жодного голосу.

Документ передбачає створення Бюро економічної безпеки як державного правоохоронного органу, на який покладаються завдання щодо попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності (тобто в сфері економіки). Бюро буде створено замість податкової міліції.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт розроблений “з метою ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічної безпеки України”.

Зараз правоохоронну функцію в сфері економічних порушень бізнесу виконують податкова міліція, Служба безпеки України та Національна поліція.

Законопроєктом же пропонується створити єдиний орган, який буде боротися з економічними злочинами. СБУ і Національна поліція більше не будуть займатися такими правопорушеннями.

Ключові положення законопроекту полягають в наступному:

• Діяльність Бюро економічної безпеки України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів.

• Директора Бюро призначатиме Кабмін за поданням прем’єр-міністра і за результатами відкритого конкурсу. Термін перебування на посаді – 5 років (не більше двох термінів поспіль).

• Кандидатуру директора відбиратиме конкурсна комісія. До неї увійдуть: три особи від Ради національної безпеки і оборони; три особи від Верховної Ради; три особи від Кабінету Міністрів.

• До складу центрального апарату і територіальних управлінь Бюро входитимуть до 4000 осіб. Працівники інформаційно-аналітичного підрозділу будуть детективами, але не наділятимуться повноваженнями застосовувати поліцейські заходи.

• При Бюро економічної безпеки створять Раду громадського контролю, яка стежитиме за його діяльністю. Зокрема, Рада розглядатиме звіт директора Бюро та надаватиме свої висновки.

При створенні Бюро передбачений перехідний період. Кримінальні провадження передадуть Офісу генпрокурора. Коли в штаті Бюро економічної безпеки буде 30% працівників – провадження перейдуть до нього.

Варто відзначити, що на потреби Бюро в держбюджеті на 2021 рік передбачено 587 млн грн.