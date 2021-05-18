Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За таке рішення під час сьогоднішнього позачергового засідання проголосували 284 нардепи: 216 – від “Слуги народу”, 26 – від “Європейської Солідарності”, 15 – від групи “За майбутнє”, 18 – від групи “Довіра”, 9 позафракційних.

Як відомо, минулого тижня Криклій написав заяву про звільнення з посади очільника Мінінфраструктури “за власним бажанням”.

Замість нього посаду міністра може зайняти Олександр Кубраков, котрий був депутатом від “Слуги народу”, але склав мандат і з листопада 2019 року очолює “Укравтодор”.

Під час сьогоднішнього виступу в Раді Криклій перерахував пріоритети Міністерства інфраструктури під його керівництвом. За його словами, це “незмінний курс на євроінтеграцію, залучення інвестицій, розбудова інфраструктури та однакові чесні правила для всіх”.

Він також згадав про укладення інвестиційних угод з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком; будівництво й модернізацію аеропортів; покращення місця України в рейтингу дотримання стандартів авіаційної безпеки ICAO (на 56 сходинок); про підготовку підписання угоди “Про відкрите небо”.

Під час обговорення відставки співголова фракції “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко запитала в Криклія, чи правда, що написати заяву про відставку його попросив президент Володимир Зеленський.

“Тільки що на комітеті ви зізналися, що написали заяву (на звільнення, – ред.), бо про це попросив президент. Це велике порушення закону. Ви готові давати свідчення в прокуратурі, що під тиском зараз ідете з вашої посади?” – запитала Геращенко.

Криклій не дав на це прямої відповіді.

“Всі дії приймаються командно. Зрозуміло, що в нас, парламентсько-президентська республіка. І всі ці речі навіть якщо комунікуються, дискутуються, рішення приймається самостійно, в законний спосіб”, – зазначив Криклій.

Як відомо, Владислав Криклій був призначений на посаду міністра інфраструктури 29 серпня 2019 року рішенням Верховної Ради IX скликання.

До цього він був обраний народним депутатом за виборчим списком пропрезидентської партії “Слуга народу”, а раніше був керівником Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України.