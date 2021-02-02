Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“За” проєкт постанови №4689 проголосували 322 нардепа.

Цей документ вніс до Парламенту президент Володимир Зеленський.

Депутати затвердили рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2021 року “Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа”.

Введення санкцій проти Нікарагуа обумовлено призначенням “почесного консула” цієї країни в незаконно окупованому Росією Криму.

Консулом став Олег Белавенцев, якого у 2019 році Святошинський районний суд Києва засудив до 13 років ув’язнення за посягання на територіальну цілісність України. Він був одним із активних учасників анексії Криму.

Секретар РНБО Олексій Данілов, виступаючи в Раді перед ухваленням санкцій, розповів, що Міністерство закордонних справ України неодноразово зверталося до Нікарагуа з вимогою скасувати рішення відкривати консульство, але в зазначеній країні ігнорували звернення.

Згідно з повідомленням на сайті РНБО, санкції введені строком на п’ять років. Які саме санкції введені, не вказано.